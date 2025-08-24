Еди Хау вярва, че собствениците на Нюкасъл няма да оставят отбора без изявен нападател

Собствениците на Нюкасъл няма да оставят клуба от Висшата лига без изявен нападател, ако продължителната трансферна сага с Александър Исак приключи с напускането на шведа, заяви мениджърът Еди Хау преди двубоя с тима на Ливърпул в понеделник.

За Исак бе получена ферта от 110 милиона паунда от Ливърпул по-рано този месец, а в социалните мрежи нападателят обвини Нюкасъл, че е нарушил обещанията си, пише агенция ДПА.

От клуба отговориха, че не е бил поет ангажимент за продажба на 25-годишния футболист, чийто действащ договор е до 2028 година.

Нюкасъл Юнайтед е свързван с редица нападатели през настоящия трансферен прозорец, но нито един от ходовете не се осъществи, а след раздялата с Калъм Уилсън, напускането на Исак може да остави отбора с 22-годишния Уилям Осула като единствен нападател.

"Не мисля, че клубът ще позволи тази ситуация да се реализира. Със сигурност не можем да преминем през сезона без изявен нападател", каза Хау.

"Това не е неуважение към Уил Осула. Мисля, че се справя наистина добре и напредва доста, но той има ограничен опит във Висшата лига, въпреки че съм наистина доволен от кариерното му развитие. Но Алекс в момента би бил единственият нападател с повече опит, който имаме, така че не можем да се оставим в това положение", добави мениджърът на Нюкасъл.