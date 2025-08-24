Подробно търсене

Еди Хау вярва, че собствениците на Нюкасъл няма да оставят отбора без изявен нападател

Кремена Младенова
Еди Хау вярва, че собствениците на Нюкасъл няма да оставят отбора без изявен нападател
Еди Хау вярва, че собствениците на Нюкасъл няма да оставят отбора без изявен нападател
снимка: AP Photo/Ahn Young-joon
Нюкасъл,  
24.08.2025 11:31
 (БТА)

Собствениците на Нюкасъл няма да оставят клуба от Висшата лига без изявен нападател, ако продължителната трансферна сага с Александър Исак приключи с напускането на шведа, заяви мениджърът Еди Хау преди двубоя с тима на Ливърпул в понеделник.

За Исак бе получена ферта от 110 милиона паунда от Ливърпул по-рано този месец, а в социалните мрежи нападателят обвини Нюкасъл, че е нарушил обещанията си, пише агенция ДПА.

От клуба отговориха, че не е бил поет ангажимент за продажба на 25-годишния футболист, чийто действащ договор е до 2028 година.

Нюкасъл Юнайтед е свързван с редица нападатели през настоящия трансферен прозорец, но нито един от ходовете не се осъществи, а след раздялата с Калъм Уилсън, напускането на Исак може да остави отбора с 22-годишния Уилям Осула като единствен нападател.

"Не мисля, че клубът ще позволи тази ситуация да се реализира. Със сигурност не можем да преминем през сезона без изявен нападател", каза Хау.

"Това не е неуважение към Уил Осула. Мисля, че се справя наистина добре и напредва доста, но той има ограничен опит във Висшата лига, въпреки че съм наистина доволен от кариерното му развитие. Но Алекс в момента би бил единственият нападател с повече опит, който имаме, така че не можем да се оставим в това положение", добави мениджърът на Нюкасъл.

/КМ/

Свързани новини

22.08.2025 13:49

Александър Исак няма да играе в мача на Нюкасъл срещу Ливърпул, потвърди мениджърът Еди Хау

Александър Исак няма да играе в мача на Нюкасъл от втория кръг на английското първенство по футбол срещу Ливърпул, потвърди мениджърът на отбора Еди Хау, цитиран от агенция Ройтерс. Шведският национал иска да бъде продаден и настоява това да се

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:45 на 24.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация