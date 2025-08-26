Тиери Анри смята, че и за Александър Исак, и за Нюкасъл е най-добре футболистът да си тръгне от отбора

Бившият френски национал Тиери Анри смята, че би било в най-добър интерес на Нюкасъл нападателят Александър Исак да напусне клуба, пише агенция ДПА.

Шведският национал в момента е "замразен" от първия отбор на Нюкасъл заради спора за бъдещето му. "Свраките" отхвърлиха оферта от Ливърпул за 110 милиона британски лири за футболиста преди повече от три седмици и оттогава Исак тренира отделно от останалата част от тима.

25-годишният Александър Исак също така публикува изявление, в което заяви, че обещанията, дадени му от клуба, са "нарушени" и "сътрудничеството не може да продължи".

Нюкасъл категорично обяви, че играчът не се продава, а Анри - бивш нападател на Арсенал и Барселона, е на мнение, че Исак все още може да бъде реинтегриран в отбора от мениджъра Еди Хау. Тиери Анри обаче смята, че би било по-добре, ако на футболиста бъде позволено да си тръгне.

Анри, който беше ангажиран като телевизионен анализатор преди мача на Нюкасъл срещу Ливърпул в понеделник, каза пред Sky Sports: "Не можеш да се поставяш в ситуация, в която не идваш на тренировка. За мен, в един идеален свят, най-доброто за него е - мисля, че за всички - ако може да си тръгне. Но също така вярвам, че когато някой направи грешка, ако я приеме като грешка и след това се извини, тогава може да продължи напред. Ако той вкара голове и започне да играе по същия начин, както игра миналата година, тогава феновете на Нюкасъл ще бъдат съгласни. Но най-доброто за мен в момента, както стоят нещата, за Ливърпул и Нюкасъл, е, ако той си тръгне от тима.“