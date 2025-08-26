Подробно търсене

Тиери Анри смята, че и за Александър Исак, и за Нюкасъл е най-добре футболистът да си тръгне от отбора

Кремена Младенова
Тиери Анри смята, че и за Александър Исак, и за Нюкасъл е най-добре футболистът да си тръгне от отбора
Тиери Анри смята, че и за Александър Исак, и за Нюкасъл е най-добре футболистът да си тръгне от отбора
снимка: AP Photo/Laurent Cipriani
Лондон,  
26.08.2025 11:43
 (БТА)

Бившият френски национал Тиери Анри смята, че би било в най-добър интерес на Нюкасъл нападателят Александър Исак да напусне клуба, пише агенция ДПА.

Шведският национал в момента е "замразен" от първия отбор на Нюкасъл заради спора за бъдещето му. "Свраките" отхвърлиха оферта от Ливърпул за 110 милиона британски лири за футболиста преди повече от три седмици и оттогава Исак тренира отделно от останалата част от тима.

25-годишният Александър Исак също така публикува изявление, в което заяви, че обещанията, дадени му от клуба, са "нарушени" и "сътрудничеството не може да продължи".

Нюкасъл категорично обяви, че играчът не се продава, а Анри - бивш нападател на Арсенал и Барселона, е на мнение, че Исак все още може да бъде реинтегриран в отбора от мениджъра Еди Хау. Тиери Анри обаче смята, че би било по-добре, ако на футболиста бъде позволено да си тръгне.

Анри, който беше ангажиран като телевизионен анализатор преди мача на Нюкасъл срещу Ливърпул в понеделник, каза пред Sky Sports: "Не можеш да се поставяш в ситуация, в която не идваш на тренировка. За мен, в един идеален свят, най-доброто за него е - мисля, че за всички - ако може да си тръгне. Но също така вярвам, че когато някой направи грешка, ако я приеме като грешка и след това се извини, тогава може да продължи напред. Ако той вкара голове и започне да играе по същия начин, както игра миналата година, тогава феновете на Нюкасъл ще бъдат съгласни. Но най-доброто за мен в момента, както стоят нещата, за Ливърпул и Нюкасъл, е, ако той си тръгне от тима.“

/КМ/

Свързани новини

24.08.2025 11:31

Еди Хау вярва, че собствениците на Нюкасъл няма да оставят отбора без изявен нападател

Собствениците на Нюкасъл няма да оставят клуба от Висшата лига без изявен нападател, ако продължителната трансферна сага с Александър Исак приключи с напускането на шведа, заяви мениджърът Еди Хау преди двубоя с Ливърпул
22.08.2025 13:49

Александър Исак няма да играе в мача на Нюкасъл срещу Ливърпул, потвърди мениджърът Еди Хау

Александър Исак няма да играе в мача на Нюкасъл от втория кръг на английското първенство по футбол срещу Ливърпул, потвърди мениджърът на отбора Еди Хау, цитиран от агенция Ройтерс. Шведският национал иска да бъде продаден и настоява това да се
20.08.2025 19:14

Александър Исак само налива масло в огъня и не помага на никого, заяви Алан Шиърър

Александър Исак само налива масло в огъня и не помага на никого, заяви легендарният английски футболист и бивш капитан на Нюкасъл - Алан Шиърър. Той каза, че никой не печели от спора между двете страни и вчерашната публикация на шведския национал е
20.08.2025 10:23

Александър Исак обвини Нюкасъл в подвеждане на феновете в изявление в социалните мрежи, в което потвърди, че иска да напусне клуба от Висшата лига

В изявление Нюкасъл заяви, че не е обещано от нито един служител на клуба, че Исак може да напусне това лято, съобщава агенция Ройтерс.
05.03.2025 13:57

Тиери Анри вярва, че Арсенал може да спечели Шампионската лига

Звездата на Арсенал от близкото минало Тиери Анри е убеден, че лондонският отбор може да стигне далеч и дори да спечели Шампионската лига през този сезон. Французинът изрази това мнение след победата на "артилеристите" над ПСВ Айндховен със 7:1 при

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:18 на 26.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация