Депутатите излязоха в нова 30-минутна почивка по искане на парламентарната група на „Има такъв народ“

Теодора Цанева
София,  
11.12.2025 13:43
 (БТА)

Депутатите излязоха в нова 30-минутна почивка по искане на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН).

В часа, в който трябваше да бъде гласуван шестият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ за провал в икономическата политика, заседанието на парламента беше подновено, но в пленарната зала не бяха представителите на Министерския съвет, както и депутатите от „БСП-Обединена левица“. Не присъстваше и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

По искане на Павела Митова (ИТН) председателят на Народното събрание Рая Назарян даде 30 минути.

 

 

/БИ/

