Вокална група „Траяна“ ще отпразнува 40 години от създаването си в Стара Загора

С представяне на двоен албум, среща между различни певци и концерт ще бъдат отбелязани днес 40 години от създаването на група „Траяна“ в Стара Загора. Това съобщи за БТА Лиляна Дойчева, ръководител на формацията и един от нейните създатели. Честването на юбилея ще се проведе в залата на библиотека „Захарий Княжески“ при вход свободен.

Присъстващите ще могат да видят и един филм на режисьора и диригент Таня Христова, който представя клипове с песни на „Траяна“.

„Траяна“ е първата не само в Стара Загора, но и в България, професионална акапелна формация“, каза Дойчева. Тя посочи, че началото поставя композиторът Кирил Тодоров и допълни, че тази вечер той ще бъде сред специалните гости. „С Кирил Тодоров и още един колега събрахме вокалисти под вдъхновението на световните групи Manhattan Transfer, Swingle Singers, Singers Unlimited. Поставихме си за цел да направим нещо, което в България не го е имало до момента“, спомня си Лиляна Дойчева. Тя припомни, че „Траяна“ представя многожанров репертоар от Моцарт и Бетовен до Панчо Владигеров, както и народни и авторски песни.

Зрителите ще имат възможността да се насладят на изпълненията на Надя Тончева, Кирил Тодоров, Лиляна Дойчева, вокална студия „Траяна глас“ при Център за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора, вокална студия „Усмивки“. Участие ще вземат и Таня Христова, Светослав Николов, а водещ ще бъде Евгения Атанасова.

Събитието е организирано от Народно читалище „Родина-1860“ с подкрепата на Община Стара Загора.