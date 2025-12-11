От 2021 година до сега по фондове на ЕС в област Монтана са сключени 348 договори за общо 611,5 милиона лева

За настоящия програмен период на фондовете на Европейския съюз (ЕС) от 2021 година насам в област Монтана са сключени 348 договора с 294 бенефициенти на обща стойност 611,5 милиона лева, съобщи на брифинг управителят на Областния информационен център (ОИЦ) в Монтана Мая Димитрова.

Най-много от договорите са по Националния план за възстановяване и устойчивост – 213 броя. След него се нареждат програмите „Конкурентноспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Развитие на регионите“, „Околна среда“, „Морско дело, рибарство и аквакултури“, „Транспортна свързаност“, „Образование“ и т.н.

От всичките сключени 384 договори към момента са приключили дейностите по 62, а други 248 са в процес на изпълнение. Прекратени са четири договора. До момента по приключили проекти са изплатени 74 милиона лева, уточни Димитрова.