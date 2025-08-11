Нася Димитрова предупреди, че има и здравословни проблеми в националния отбор по волейбол

Централният блокировач Нася Димитрова бе на мнение, че последните две години националният отбор не е претърпял никакво развитие при подмладяването и сега не бива да се очакват големи резултати от тима на световните финали.

"Със сигурност покрай младите има малко повече свежест в отбора, но все пак те са млади и неопитни и се надяват покрай нас да придобият повече самочувствие и с това да показват още по-добра игра в бъдеще", каза тя пред медиите.

"Както видяхте периодът, в който ни нямаше в националния отбор нас четирите, беше голяма мъка, нека си го кажем директно. Макар и да се твърдяха други неща, че отборът израства, вие сами виждате, че аз поне лично за себе си смятам, че това не е така за тези две години, в които нас ни нямаше. Да, направихме четири победи във VNL. Това беше много важно, защото бихме ключови опоненти. Това, което се говореше, че две години се гради млад отбор, не го виждам. Даже повечето от момичетата, които са били с Мичели, тук ги няма, така че какво да ви кажа. Тегава история", сигурна е волейболистката, която продължава да играе в Япония.

"Със сигурност липсата й ще се отрази недобре на отбора, защото Ели (б. а. - Елица Анастасийевич) е един от двигателите и един лидерите. Вие видяхте тя колко даде във VNL и какво направихме заедно. Ще ни бъде много трудно без нея. Не смятам, че когато Мичели е бил тук са били само млади момичета, имаше състезателки по на 19-20 години, но останалите не бяха толкова млади. Но на момичетата, особено на световните шампионки, които са сред нас, бих им казала да бъдат уверени в себе си, да имат огромна мотивация и цел, за да вървят напред и израстват", каза още тя.

"Ще бъде много трудна целта да излезем от групите на Световното първенство предвид това, че има някои здравословни проблеми в отбора. Но смятам, че можем да го постигнем. Не обичам да говоря предварително, предпочитам, като станат нещата да си направим равносметка за всичко, което сме постигнали през летния сезон с националния отбор", завърши Нася Димитрова.