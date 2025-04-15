Лидерът Добруджа надигра Етър като гост в последен мач от 31-ия кръг във Втора лига

Отборът на Добруджа победи Етър с 1:0 като гост в последен мач от 31-ия кръг на Втора лига и все по-близо до завръщане в елита.

Единственото попадение отбеляза Румен Руменов в 65-ата минута след асистенция на резервата Ангел Ангелов.

Добруджа е лидер в класирането с 69 точки и има пет аванс пред втория Монтана, който през уикенда направи нулево равенство с дубъла на Лудогорец.



Срещи от 31-вия кръг на Втора лига: Етър (Велико Търново) - Добруджа (Добрич) - 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Румен Руменов 65



от неделя: Марек (Дупница) - Ловеч - 2:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Николай Ганчев 4, 2:0 Николай Ганчев 27 Ботев (Пловдив) II - Спортист (Своге) - 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Жозе Нето 90 Струмска слава (Радомир) - Фратрия - 2:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Георги Лазаров 49, 1:1 Васил Добрев 59-дузпа, 2:1 Георги Янев 75, 2:2 Илиян Капитанов 90-дузпа Беласица (Петрич) - ЦСКА-София II - 1:1 (1:0) голмайстор: 1:0 Ирфан Садик 39-дузпа, 1:1 Радослав Живков 88-дузпа Миньор (Перник) - Спартак (Плевен) - (1:0) голмайстор: 1:0 Калоян Йосифов 21-дузпа Янтра (Габрово) - Несебър - 0:0 от събота: ЦСКА 1948 II - Пирин - 2:1 (2:1) голмайстори: 0:1 Георги Вълчев 23, 1:1 Евгений Сердюк 32-дузпа, 2:1 Теодор Райков 41 Локомотив (Горна Оряховица) - Дунав (Русе) - 2:1 (0:0) голмайстори: 1:0 Никола Колев 54, 1:1 Джонатан Н'Сонде 61-дузпа, 2:1 Георги Колев 75 Монтана - Лудогорец II - 0:0 временно класиране: 1. Добруджа 1919 (Добрич) 31 20 9 2 59:15 69 точки 2. Монтана 1921 (Монтана) 31 18 10 3 42:13 64 3. Пирин 22 (Благоевград) 31 18 8 5 48:32 62 4. Марек 1915 (Дупница) 31 14 10 7 38:27 52 5. Дунав от Русе (Русе) 31 13 12 6 42:30 51 6. Янтра 2019 (Габрово) 31 14 9 8 46:30 51 7. Беласица (Петрич) 31 14 6 11 36:34 48 8. ЦСКА II (София) 31 12 11 8 42:27 47 9. ЦСКА 1948 II (София) 31 14 3 14 45:43 45 10. Спартак (Плевен) 31 12 7 12 32:36 43 11. Етър ВТ (Велико Търново) 31 12 7 12 41:37 43 12. Лудогорец 1945 II (Разград) 31 10 9 12 39:37 39 13. Локомотив (Горна Оряховица) 31 11 6 14 29:31 39 14. Фратрия (обл.Варна) 31 10 8 13 34:41 38 15. Миньор (Перник) 31 10 6 15 29:42 36 16. Ловеч (Ловеч) 31 7 7 17 18:36 28 17. Спортист 2009 (Своге) 31 6 10 15 16:34 28 18. Ботев II (Пловдив) 31 6 4 21 23:54 22 19. Струмска слава (Радомир) 31 3 13 15 19:45 22 20. Несебър (Несебър) 31 3 11 17 23:58 20