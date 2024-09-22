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Черно море победи Спартак 1918 като гост и спечели варненското дерби от 9-ия кръг на Първа лига

Атанас Василев
Черно море победи Спартак 1918 като гост и спечели варненското дерби от 9-ия кръг на Първа лига
Черно море победи Спартак 1918 като гост и спечели варненското дерби от 9-ия кръг на Първа лига
С два гола завърши дербито на Варна между отборите на Спартак 1918 и Черно море. Снимка: Кореспондент на БТА във Варна Красимир Кръстев (БТ)
Варна,  
22.09.2024 21:56
 (БТА) 
Първенство на България по футбол - Първа професионална лига, IX кръг

Славия - Левски                     - 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Кристиан Димитров 45+5

Спартак (Варна) - Черно море        - 0:2 (0:1)
Голмайстори: 0:1 Мазир Сула 8-дузпа, 0:2 Едуардо Родригес-Дуду 58

от събота:
Лудогорец - Локомотив (София) - 2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Спас Делев 33, 2:0 Руан Крус 60

ЦСКА-София - Берое                  - 1:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Годуин Коялипу 45+4-дузпа

в понеделник:
от 17:30 часа: Крумовград - Ботев (Враца)
от 20:00 часа: Арда - Ботев (Пловдив)

от петък:
Хебър (Пазарджик) - Септември (София)    1:2 (1:1)
Голмайстори: 0:1 Асен Чандъров 16-дузпа, 1:1 Душан Вукович 45+2, 1:2 Борислав Рупанов 74
Червен картон: Октай Хамдиев (Хебър) - 13-а минута

в четвъртък:
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948 - 0:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Марио Илиевски 71, 0:2 Бирсент Карагарен 78

временно класиране:                    
1. Лудогорец            8   7   1   0   14:1    22 точки
2. Левски               9   7   1   1   21:4    22 
3. Черно море           9   5   3   1   13:5    18
4. Ботев (Пловдив)      7   5   1   1   9:4     16
5. Спартак (Варна)      9   4   3   2   11:8    15
6. ЦСКА 1948            7   3   3   1   11:6    12
7. Локомотив (Пловдив)  9   3   3   3   13:14   12
8. Арда                 8   3   2   3   8:11    11
9. Берое                9   3   1   5   5:9     10
10. ЦСКА-София          8   3   0   5   8:9      9
11. Локомотив (София)   9   2   3   4   5:14     9
12. Славия              9   2   2   5   8:11     8
13. Ботев (Враца)       8   2   1   5   7:15     7
14. Крумовград          8   2   0   6   3:12     6
15. Септември           8   2   0   6   7:14     6
16. Хебър               9   1   2   6  10:16     5

/АВ/

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