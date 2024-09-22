Черно море победи Спартак 1918 като гост и спечели варненското дерби от 9-ия кръг на Първа лига

Първенство на България по футбол - Първа професионална лига, IX кръг Славия - Левски - 0:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Кристиан Димитров 45+5 Спартак (Варна) - Черно море - 0:2 (0:1) Голмайстори: 0:1 Мазир Сула 8-дузпа, 0:2 Едуардо Родригес-Дуду 58 от събота: Лудогорец - Локомотив (София) - 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Спас Делев 33, 2:0 Руан Крус 60 ЦСКА-София - Берое - 1:0 (1:0) Голмайстори: 1:0 Годуин Коялипу 45+4-дузпа в понеделник: от 17:30 часа: Крумовград - Ботев (Враца) от 20:00 часа: Арда - Ботев (Пловдив) от петък: Хебър (Пазарджик) - Септември (София) 1:2 (1:1) Голмайстори: 0:1 Асен Чандъров 16-дузпа, 1:1 Душан Вукович 45+2, 1:2 Борислав Рупанов 74 Червен картон: Октай Хамдиев (Хебър) - 13-а минута в четвъртък: Локомотив (Пловдив) - ЦСКА 1948 - 0:2 (0:0) голмайстори: 0:1 Марио Илиевски 71, 0:2 Бирсент Карагарен 78 временно класиране: 1. Лудогорец 8 7 1 0 14:1 22 точки 2. Левски 9 7 1 1 21:4 22 3. Черно море 9 5 3 1 13:5 18 4. Ботев (Пловдив) 7 5 1 1 9:4 16 5. Спартак (Варна) 9 4 3 2 11:8 15 6. ЦСКА 1948 7 3 3 1 11:6 12 7. Локомотив (Пловдив) 9 3 3 3 13:14 12 8. Арда 8 3 2 3 8:11 11 9. Берое 9 3 1 5 5:9 10 10. ЦСКА-София 8 3 0 5 8:9 9 11. Локомотив (София) 9 2 3 4 5:14 9 12. Славия 9 2 2 5 8:11 8 13. Ботев (Враца) 8 2 1 5 7:15 7 14. Крумовград 8 2 0 6 3:12 6 15. Септември 8 2 0 6 7:14 6 16. Хебър 9 1 2 6 10:16 5