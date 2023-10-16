Шахтьор Донецк се раздели с нидерландския си треньор, Дарио Сърна поема временно отбора

Украинският Шахтьор Донецк обяви, че старши треньорът Патрик ван Льовен напуска клуба. Заедно с нидерландския специалист клуба напуска и целият му треньорски щаб, под чието ръководство Шахтьор успя да изиграе само 12 официални мача.

"ФК Шахтьор изказва благодарност на Патрик ван Льовен и неговите помощници за техния професионализъм и им желае успех и победи в бъдеще!“ - написаха от клубната пресслужба.

Временно отборът ще бъде воден от бившия футболист на Шахтьор - Дарио Сърна, който заема ръководен пост в клуба от 2020 година, съобщи журналистът Фабрицио Романо.