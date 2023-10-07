Славия се наложи у дома срещу Арда в Първа лига

Първенство на България по футбол, мачове от 13-ия кръг в Първа лига: ЦСКА-София - Левски 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Роналдо дос Сантос 43, 1:1 Джонатан Линдсет 49 Славия - Арда Кърджали 1:0 (1:0) голмайстор: Тони Тасев 45 червен картон: Станислав Иванов (Арда) 78 по-късно днес: Черно море - Локомотив Пловдив неделя: Етър - Хебър ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив Лудогорец - Пирин Благоевград от петък: Крумовград - Ботев Враца 1:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Даниел Милянович 24 Берое - Локомотив София 0:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Даниел Ками 86 временно класиране: 1. Локомотив (Пловдив) 12 9 2 1 25:10 29 точки 2. Черно море 12 8 4 0 21:8 28 3. ЦСКА-София 12 7 4 1 17:7 25 4. Левски 12 7 2 3 21:9 23 5. Арда 11 7 1 3 21:8 22 6. Лудогорец 10 6 2 2 26:8 20 7. ЦСКА 1948 10 5 3 2 12:7 18 8. Крумовград 13 5 2 6 13:18 17 9. Берое 13 4 2 7 11:20 14 10. Хебър 12 3 4 5 10:13 13 11. Локомотив (София) 13 4 1 8 10:23 13 12. Ботев (Пловдив) 12 3 3 6 15:17 12 13. Пирин 12 3 2 7 7:15 11 14. Ботев (Враца) 13 3 1 9 6:22 10 15. Славия 12 2 2 8 7:23 8 16. Етър 11 1 1 9 7:21 4