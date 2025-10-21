Подробно търсене

Мирослав Димитров
Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго с попадение за победа на Брентфорд във Висшата лига
Steven Paston/PA via AP
Лондон,  
21.10.2025 07:42
 (БТА)

Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго се разписа за победата на Брентфорд над Уест Хям с 2:0 като гост в мач от 8-ия кръг на английската Висша лига.  

Тиаго уцели гредата в 31-а минута, но след това се реваншира за пропуска и отбеляза първия гол в мача в 43-тата минута. 

Второто попадение за гостите реализира Матиас Йенсен в добавеното време на мача. 

Брентфорд има 10 точки в актива си и излезе на 13-ото място в класирането, докато Уест Хям записа четвърти пореден мач без успех и с 4 точки е на предпоследното 19-о място. 

Срещи от Висшата лига на Англия, осми кръг: 

Уест Хям - Брентфорд                - 0:2 

в неделя:
Тотнъм - Астън Вила                  - 1:2

Ливърпул - Манчестър Юнайтед   - 1:2  

от събота: 
Нотингам Форест - Челси         - 0:3 Брайтън - Нюкасъл                     - 2:1 
Бърнли - Лийдс                            - 2:0 
Кристъл Палас - Борнемут        - 3:3 Менчъстър Сити - Евертън        - 2:0 Съндърланд - Уулвърхямптън  - 2:0 Фулъм - Арсенал                           - 0:1  

В класирането води Арсенал с 19 точки пред Манчестър Сити с 16 точки, Ливърпул и Борнемут по 15, Челси, Тотнъм и Съндърланд имат по 14, Кристъл Палас и Манчестър Юнайтед с 13, Брайтън и Астън Вила с 12 и други.

/МД/

