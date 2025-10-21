Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго с попадение за победа на Брентфорд във Висшата лига

Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго се разписа за победата на Брентфорд над Уест Хям с 2:0 като гост в мач от 8-ия кръг на английската Висша лига.

Тиаго уцели гредата в 31-а минута, но след това се реваншира за пропуска и отбеляза първия гол в мача в 43-тата минута.

Второто попадение за гостите реализира Матиас Йенсен в добавеното време на мача.

Брентфорд има 10 точки в актива си и излезе на 13-ото място в класирането, докато Уест Хям записа четвърти пореден мач без успех и с 4 точки е на предпоследното 19-о място.

Срещи от Висшата лига на Англия, осми кръг:

Уест Хям - Брентфорд - 0:2

в неделя:

Тотнъм - Астън Вила - 1:2

Ливърпул - Манчестър Юнайтед - 1:2

от събота:

Нотингам Форест - Челси - 0:3 Брайтън - Нюкасъл - 2:1

Бърнли - Лийдс - 2:0

Кристъл Палас - Борнемут - 3:3 Менчъстър Сити - Евертън - 2:0 Съндърланд - Уулвърхямптън - 2:0 Фулъм - Арсенал - 0:1

В класирането води Арсенал с 19 точки пред Манчестър Сити с 16 точки, Ливърпул и Борнемут по 15, Челси, Тотнъм и Съндърланд имат по 14, Кристъл Палас и Манчестър Юнайтед с 13, Брайтън и Астън Вила с 12 и други.