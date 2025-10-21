Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго с попадение за победа на Брентфорд във Висшата лига

site.btaБившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго с попадение за победа на Брентфорд във Висшата лига
Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго се разписа за победата на Брентфорд над Уест Хям с 2:0 като гост в мач от 8-ия кръг на английската Висша лига.
Тиаго уцели гредата в 31-а минута, но след това се реваншира за пропуска и отбеляза първия гол в мача в 43-тата минута.
Второто попадение за гостите реализира Матиас Йенсен в добавеното време на мача.
Брентфорд има 10 точки в актива си и излезе на 13-ото място в класирането, докато Уест Хям записа четвърти пореден мач без успех и с 4 точки е на предпоследното 19-о място.
Срещи от Висшата лига на Англия, осми кръг:
Уест Хям - Брентфорд - 0:2
в неделя:
Тотнъм - Астън Вила - 1:2
Ливърпул - Манчестър Юнайтед - 1:2
от събота:
Нотингам Форест - Челси - 0:3 Брайтън - Нюкасъл - 2:1
Бърнли - Лийдс - 2:0
Кристъл Палас - Борнемут - 3:3 Менчъстър Сити - Евертън - 2:0 Съндърланд - Уулвърхямптън - 2:0 Фулъм - Арсенал - 0:1
В класирането води Арсенал с 19 точки пред Манчестър Сити с 16 точки, Ливърпул и Борнемут по 15, Челси, Тотнъм и Съндърланд имат по 14, Кристъл Палас и Манчестър Юнайтед с 13, Брайтън и Астън Вила с 12 и други.
/МД/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина