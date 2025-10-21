Подробно търсене

Столичната галерия „Абсент“ отбелязва стогодишнината на художника Сава Цоновски

Столичната галерия „Абсент“ отбелязва стогодишнината на художника Сава Цоновски
Столичната галерия „Абсент“ отбелязва стогодишнината на художника Сава Цоновски
Столичната галерия „Абсент“ отбелязва стогодишнината на художника Сава Цоновоски. Снимка: организатори
София,  
21.10.2025 07:34
 (БТА)

Столичната галерия „Абсент“ отбелязва стогодишнината на художника Сава Цоновски, който е сред най-известните български акварелисти, съобщават домакините. Откриването на изложбата е тази вечер, 21 октомври.

Експозицията може да бъде разгледана до 4 ноември. 

Сава Цоновски е роден през 1925 г. в село Ботево. През 1955 г. завършва Художествената академия при Илия Петров. Носител е на орден „Златен век“. Автор е на десетки изложби в страната и по света. Картините му, отличаващи се с изящен стил и виртуозно боравене с най-трудната техника - акварелната, радват поколения ценители.

/ВСР



/ВБ / ТС/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:44 на 21.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация