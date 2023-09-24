Над 130 състезатели от 3 държави участваха в стартовете за "Grand prix Севлиево" по мотокрос

Българите доминираха в старта за Гран При по мотокрос на Севлиево, като особено впечатление направи Венцислав Тошев от Мотоклуб Варна, взел победите в два класа. Майкъл Иванов отново доказа високата си класа при машините МХ1.

137 състезатели от 3 държави (България, Турция и Румъния) си оспорваха 2 дни победите в 6-ия кръг от Републиканския ни шампионат по мотокрос "Grand prix Севлиево" на мотополигон "Горна Росица край Севлиево. Много публика, високи температури, много добре подготвено трасе и немалко изненади видяха зрителите, а предните си победи в шампионата взеха Майкъл Иванов от "АИТ рейсинг тийм" (МХ 1), Венислав Драгомиров от "М6 Yamaha рейсинг тийм" (МХ), Георги Иванов от "Ридо Самоков" (МХ 250), Венцислав Тошев от "Мото спорт Варна" (МХ 2 и МХ 2

Junior), Кадир Масар от "Тийм Масар" (МХ Сеньор), Захари Томов от "Тийм Боянов моторспорт 777" (Сеньори над 55), Радостин Присадов от "М6 Yamaha рейсинг тийм" (МХ 50), Даниел Мариан от Румъния (МХ 65) и Георги Гинов от "Мото спорт Варна" (МХ 85).



Следващият кръг от шампионата е в края на следващата седмица - 30 септември - 1 октомври на мотополигон "Ридо" в Самоков.





Резултати от "Grand prix Севлиево" 2023: МХ 50 1. Радостин Присадов - "М6 Yamaha рейсинг тийм" - 50 т. 2. Георги Георгиев - "М6 Yamaha рейсинг тийм" - 47 3. Никола Андреев - "СБ мото рейсинг тийм" - 40 МХ 65 1. Даниел Мариан - Румъния - 44 т. 2. Николай Павлов - "М6 Yamaha рейсинг - 43 3. Николай Мутафчиев - "Панчо рейсинг тийм" - 43 МХ 85 1. Георги Гинов - "Мото спорт Варна" - 50 т. 2. Лука Стефанеску - Румъния - 44 3. Марио Георгиев - "Ябланица МХ" - 38 МХ 2 Junior 1. Венцислав Тошев - "Мото спорт Варна" - 50 т. 2. Дани Цанков - "М6 Yamaha рейсинг тийм" - 44 3. Данаил Стефанов - "Ябланица МХ" - 40 МХ 2 1. Венцислав Тошев - "Мото спорт Варна" - 47 т. 2. Николай Малинов - "Киппен МХ рейсинг тийм" - 45 3. Кристиан Петков - "Мотоклуб Бобошево" - 42 МХ 1 1. Майкъл Иванов - "АИТ рейсинг тийм" - 50 т. 2. Жулиан Георгиев - "Александър моторспорт - 44 3. Адриан Радута - Румъния - 40 МХ 250 1. Георги Иванов - "Ридо Самоков" - 50 т. 2. Панчо Панев - "Тийм Масар" - 42 3. Владислав Димитров - МСК "Плевен" - 40 МХ 1. Венислав Драгомиров - "М6 Yamaha рейсинг тийм" - 47 т. 2. Кольо Карастоянов - "НСА моторспорт" - 42 3. Георги Иванов - МСК "Ридо Самоков" - 38 МХS 1. Кадир Масар - "Тийм Масар" - 50 т. 2. Янко Зоков - "АИТ рейсинг тийм" - 38 3. Васил Стоянов - "Киппен МХ рейсинг тийм" - 38 MXS +55 1. Захари Томов - "Тийм Боянов моторспорт 777" - 50 т. 2. Веселин Маринов - "Бургас мото" - 42 3. Кольо Ковачев - "Троян моторспорт 01" - 40