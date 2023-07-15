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Септември (София) победи Литекс в първия кръг от новия сезон във Втора лига

Ива Кръстева
Септември (София) победи Литекс в първия кръг от новия сезон във Втора лига
Септември (София) победи Литекс в първия кръг от новия сезон във Втора лига
снимка: БТА архив
София,  
15.07.2023 20:30
 (БТА)

Срещи от първия кръг на Втора футболна лига:

Бдин (Видин) - Янтра (Габрово)          - 0:0
Беласица (Петрич) - Спортист (Своге)    - 3:1
Добруджа (Добрич) - Черноморец (Балчик) - 4:0
Марица (Пловдив) - Спартак (Плевен)     - 2:1
Септември (София) - Литекс (Ловеч)      - 2:0
Струмска слава (Радомир) - Монтана      - 3:2
в неделя:
Спартак (Варна) - ЦСКА 1948 II (София)
Дунав (Русе) - Лудогорец II (Разград)

във вторник:
Черноморец (Бургас) - Марек (Дупница)

/ИК/

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