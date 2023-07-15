Септември (София) победи Литекс в първия кръг от новия сезон във Втора лига

site.btaСептември (София) победи Литекс в първия кръг от новия сезон във Втора лига
Срещи от първия кръг на Втора футболна лига:
Бдин (Видин) - Янтра (Габрово) - 0:0 Беласица (Петрич) - Спортист (Своге) - 3:1 Добруджа (Добрич) - Черноморец (Балчик) - 4:0 Марица (Пловдив) - Спартак (Плевен) - 2:1 Септември (София) - Литекс (Ловеч) - 2:0 Струмска слава (Радомир) - Монтана - 3:2
в неделя: Спартак (Варна) - ЦСКА 1948 II (София) Дунав (Русе) - Лудогорец II (Разград) във вторник: Черноморец (Бургас) - Марек (Дупница)
/ИК/
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