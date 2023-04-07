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Локомотив Пловдив измести Левски от четвъртото място след минимален успех срещу Септември

Мирослав Димитров
Локомотив Пловдив измести Левски от четвъртото място след минимален успех срещу Септември
Локомотив Пловдив измести Левски от четвъртото място след минимален успех срещу Септември
Пловдив,  
07.04.2023 21:26
 (БТА) 
Срещи от 25-ти кръг в Първа лига:

Локомотив Пловдив - Септември София   2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Матеус да Силва 42, 2:0 Джовани 58, 2:1 Валентин Йосков 81

събота, 17:30 ч.
Лудогорец - Ботев Враца

събота, 20:00 ч.
Левски - Локомотив София

неделя, 15:15 ч.
Хебър - Черно море

неделя, 17:45 ч.
Спартак Варна - Берое 

неделя, 20:15 ч.
Славия - ЦСКА-София

понеделник, 17:30 ч.
Пирин - Арда Кърджали  
 
понеделник, 20:00 ч.
ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив

временно класиране:
 1. ЦСКА-София             24   19   3   2   45:12   60 точки
 2. Лудогорец              24   17   5   2   56:18   56  
 3. ЦСКА 1948              24   14   6   4   40:16   48
 4. Локомотив (Пловдив)    25   12   7   6   27:23   43
 5. Левски                 24   11   8   5   33:13   41
 6. Черно море             24   11   6   7   26:22   39 
 7. Славия                 24   12   2  10   26:23   38         
 8. Арда (Кърджали)        24   10   5   9   26:25   35 
 9. Локомотив (София)      24    9   7   8   27:29   34    
10. Ботев (Пловдив)        24    8   3  13   32:32   27
11. Ботев (Враца)          24    6   5  13   18:38   23 
12. Септември (София)      25    5   7  13   23:35   22     
13. Берое                  24    5   6  13   20:41   21    
14. Пирин (Благоевград)    24    4   8  12   17:30   20 
15. Хебър                  24    4   4  16   13:44   16 
16. Спартак (Варна)        24    2   6  16   18:46   12

/МД/

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