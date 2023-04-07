Локомотив Пловдив измести Левски от четвъртото място след минимален успех срещу Септември

site.btaЛокомотив Пловдив измести Левски от четвъртото място след минимален успех срещу Септември
Срещи от 25-ти кръг в Първа лига: Локомотив Пловдив - Септември София 2:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Матеус да Силва 42, 2:0 Джовани 58, 2:1 Валентин Йосков 81 събота, 17:30 ч. Лудогорец - Ботев Враца събота, 20:00 ч. Левски - Локомотив София неделя, 15:15 ч. Хебър - Черно море неделя, 17:45 ч. Спартак Варна - Берое неделя, 20:15 ч. Славия - ЦСКА-София понеделник, 17:30 ч. Пирин - Арда Кърджали понеделник, 20:00 ч. ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив временно класиране: 1. ЦСКА-София 24 19 3 2 45:12 60 точки 2. Лудогорец 24 17 5 2 56:18 56 3. ЦСКА 1948 24 14 6 4 40:16 48 4. Локомотив (Пловдив) 25 12 7 6 27:23 43 5. Левски 24 11 8 5 33:13 41 6. Черно море 24 11 6 7 26:22 39 7. Славия 24 12 2 10 26:23 38 8. Арда (Кърджали) 24 10 5 9 26:25 35 9. Локомотив (София) 24 9 7 8 27:29 34 10. Ботев (Пловдив) 24 8 3 13 32:32 27 11. Ботев (Враца) 24 6 5 13 18:38 23 12. Септември (София) 25 5 7 13 23:35 22 13. Берое 24 5 6 13 20:41 21 14. Пирин (Благоевград) 24 4 8 12 17:30 20 15. Хебър 24 4 4 16 13:44 16 16. Спартак (Варна) 24 2 6 16 18:46 12
/МД/
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