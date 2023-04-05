ЦСКА 1948 стана последният полуфиналист в турнира за Купата на България

Мачове от четвъртфиналите от турнира за Купата на България по футбол:
Арда - ЦСКА 1948 0:1 след продължения, 0:0 в редовното време
голмайстор: 0:1 Педриньо 117-дузпа
от вторник:
ЛУДОГОРЕЦ - Спартак Варна 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Александър Белоусов 25, 1:1 Кайо Видал 37, 2:1 Мануел Шоу 76
ЦСКАЦСофия - ЧЕРНО МОРЕ 1:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 51-дузпа, 0:2 Тибо Вион 65-автогол, 1:2 Влатко Дробаров 90+3-автогол
от понеделник:
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - Славия 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Димо Бакалов 15, 1:1 Ахмед Ахмедов 73, 2:1 Мартин Райнов 90+3
*Забележка: С главни букви са отбелязани отборите, които продължават на полуфиналите.
/ХБ/