Подробно търсене

ЦСКА 1948 стана последният полуфиналист в турнира за Купата на България

Христо Бонински
ЦСКА 1948 стана последният полуфиналист в турнира за Купата на България
ЦСКА 1948 стана последният полуфиналист в турнира за Купата на България
Снимка: БТА
Кърджали,  
05.04.2023 21:11
 (БТА)

Мачове от четвъртфиналите от турнира за Купата на България по футбол:

Арда - ЦСКА 1948                    0:1 след продължения, 0:0 в редовното време
голмайстор: 0:1 Педриньо 117-дузпа

от вторник:
ЛУДОГОРЕЦ - Спартак Варна           2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Александър Белоусов 25, 1:1 Кайо Видал 37, 2:1 Мануел Шоу 76

ЦСКАЦСофия - ЧЕРНО МОРЕ             1:2 (0:0)
голмайстори: 0:1 Атанас Илиев 51-дузпа, 0:2 Тибо Вион 65-автогол, 1:2 Влатко Дробаров 90+3-автогол

от понеделник:
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - Славия            2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Димо Бакалов 15, 1:1 Ахмед Ахмедов 73, 2:1 Мартин Райнов 90+3

*Забележка: С главни букви са отбелязани отборите, които продължават на полуфиналите.

/ХБ/

Свързани новини

05.04.2023 21:44

Наставникът на ЦСКА 1948 Тодор Янчев: "Беше емоционален мач, бяхме готови и на дузпи"

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Тодор Янчев беше доволен от победата на тима с 1:0 след продължения като гост на Арда Кърджали и класирането за полуфиналите в турнира за Купата на България по футбол.
05.04.2023 21:36

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев след загубата от ЦСКА 1948: "Болезнено е, имахме реални шансове да продължим"

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев беше разочарован след загубата на своя тим от ЦСКА 1948 с 0:1 след продължения на четвъртфиналите в турнира за Купата на България.

news.modal.header

news.modal.text

Към 21:44 на 05.04.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация