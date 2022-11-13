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Добруджа победи категорично Спортист Своге във Втора лига

Асен Даскалов
Добруджа победи категорично Спортист Своге във Втора лига
Добруджа победи категорично Спортист Своге във Втора лига
снимка: БТА
София,  
13.11.2022 16:39
 (БТА) 
Мачове от 17-ия кръг във Втора футболна лига:

Добруджа - Спортист Своге    6:2
Крумовград - Витоша          3:2
Ботев Пловдив II - Монтана   4:1

от събота:
ПФК Марица Пловдив - Струмска слава  1:2

от петък:
Янтра - Миньор Перник        1:0
Лудогорец II - Беласица      3:0
ФК Созопол - ЦСКА 1948 II    0:5
Литекс Ловеч - Етър ВТ       1:1

понеделник:
Дунав Русе - Спартак Плевен   

 временно класиране:
 1. ЦСКА 1948 II                   17 10 5 2  31:9   35 точки
 2. ФК Етър ВТ                     17  8 6 3  20:10  30
 3. ФК Крумовград                  17  9 3 5  22:19  30
 4. ОФК Беласица                   17  8 4 5  17:13  28
 5. Спортист 2009                  17  8 4 5  28:26  28
 6. ОФК Спартак Пл                 16  8 4 4  25:16  28 
 7. ПФК Монтана 1921               17  7 4 6  22:19  25
 8. ФК Литекс Ловеч                17  6 5 6  19:15  23 
 9. ПФК Лудогорец 1945 II          17  7 2 8  15:21  23
10. ФК Струмска слава 1927         17  5 7 5  16:22  22
11. ПФК Марица 1921                17  6 4 7  16:21  22
12. Миньор                         17  5 5 7  19:17  20
13. ОФК Янтра 2019                 17  4 7 6  11:15  19
14. Дунав Русе                     16  5 4 7  23:22  19 
15. Ботев Пд II                    17  5 3 9  14:23  18
16. ФК Витоша                      17  4 5 8  19:25  17 
17. ПФК Добруджа 1919              17  4 4 9  23:26  16 
18. ФК Созопол                     17  3 4 10 13:34  13

/АД/

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