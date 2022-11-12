Струмска слава постигна пети успех през сезона във Втора лига

site.btaСтрумска слава постигна пети успех през сезона във Втора лига
Мачове от 17-ия кръг във Втора футболна лига: ПФК Марица Пловдив - Струмска слава 1:2 от петък: Янтра - Миньор Перник 1:0 Лудогорец II - Беласица 3:0 ФК Созопол - ЦСКА 1948 II 0:5 Литекс Ловеч - Етър ВТ 1:1 неделя: Добруджа - Спортист Своге Крумовград - Витоша Ботев Пловдив II - Монтана Дунав Русе - Спартак Плевен временно класиране: 1. ЦСКА 1948 II 17 10 5 2 31:9 35 точки 2. ФК Етър ВТ 17 8 6 3 20:10 30 3. ОФК Беласица 17 8 4 5 17:13 28 4. Спортист 2009 16 8 4 4 26:20 28 5. ОФК Спартак Пл 16 8 4 4 25:16 28 6. ФК Крумовград 16 8 3 5 19:17 27 7. ПФК Монтана 1921 16 7 4 5 21:15 25 8. ФК Литекс Ловеч 17 6 5 6 19:15 23 9. ПФК Лудогорец 1945 II 17 7 2 8 15:21 23 10. ФК Струмска слава 1927 17 5 7 5 16:22 22 11. ПФК Марица 1921 17 6 4 7 16:21 22 12. Миньор 17 5 5 7 19:17 20 13. ОФК Янтра 2019 17 4 7 6 11:15 19 14. Дунав Русе 16 5 4 7 23:22 19 15. ФК Витоша 16 4 5 7 17:22 17 16. Ботев Пд II 16 4 3 9 10:22 15 17. ФК Созопол 17 3 4 10 13:34 13 18. ПФК Добруджа 1919 16 3 4 9 17:24 13
/ИК/
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