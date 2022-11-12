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Струмска слава постигна пети успех през сезона във Втора лига

Асен Даскалов
Струмска слава постигна пети успех през сезона във Втора лига
Струмска слава постигна пети успех през сезона във Втора лига
София,  
12.11.2022 16:28
 (БТА) 
Мачове от 17-ия кръг във Втора футболна лига:

ПФК Марица Пловдив - Струмска слава  1:2

от петък:
Янтра - Миньор Перник        1:0
Лудогорец II - Беласица      3:0
ФК Созопол - ЦСКА 1948 II    0:5
Литекс Ловеч - Етър ВТ       1:1

неделя:
Добруджа - Спортист Своге 
Крумовград - Витоша
Ботев Пловдив II - Монтана 
Дунав Русе - Спартак Плевен   

 временно класиране:
 1. ЦСКА 1948 II                   17 10 5 2  31:9   35 точки
 2. ФК Етър ВТ                     17  8 6 3  20:10  30
 3. ОФК Беласица                   17  8 4 5  17:13  28
 4. Спортист 2009                  16  8 4 4  26:20  28
 5. ОФК Спартак Пл                 16  8 4 4  25:16  28
 6. ФК Крумовград                  16  8 3 5  19:17  27
 7. ПФК Монтана 1921               16  7 4 5  21:15  25
 8. ФК Литекс Ловеч                17  6 5 6  19:15  23 
 9. ПФК Лудогорец 1945 II          17  7 2 8  15:21  23
10. ФК Струмска слава 1927         17  5 7 5  16:22  22
11. ПФК Марица 1921                17  6 4 7  16:21  22
12. Миньор                         17  5 5 7  19:17  20
13. ОФК Янтра 2019                 17  4 7 6  11:15  19
14. Дунав Русе                     16  5 4 7  23:22  19 
15. ФК Витоша                      16  4 5 7  17:22  17 
16. Ботев Пд II                    16  4 3 9  10:22  15
17. ФК Созопол                     17  3 4 10 13:34  13
18. ПФК Добруджа 1919              16  3 4 9  17:24  13

/ИК/

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