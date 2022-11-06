Локомотив (София) взе първи точки на ЦСКА-София на "Българска армия"

Първенство на България по футбол, мачове от 17-ия кръг на efbet Лига, резултати и голмайстори:

ЦСКА-София - Локомотив 1929 (София) - 0:0 (0:0)

Спартак (Варна) - Левски - 2:2 (0:1)

голмайстори: 0:1 Филип Кръстев 25, 1:1 Ивайло Климентов 48, 1:2 Филип Кръстев 51, 2:2 Пламен Димов 66

Славия - Черно море (Варна) - 1:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Ахмед Ахмедов 12

в понеделник:

Локомотив (Пловдив) - Лудогорец (Разград)

от събота:

Берое (Стара Загора) - Арда (Кърджали) - 2:0 (0:0)

голмайстори: 1:0 Вини Трибуле 47, 2:0 Абубакар Тунгара 68

пропусната дузпа: Абубакар Тунгара 68 (Берое)

ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) - 2:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Венцислав Бенгюзов 27, 1:1 Ивайло Чочев 55, 2:1 Енрике Рафаел 82

червен картон: Ангел Лясков 23 (ЦСКА 1948)

Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) - 6:0 (2:0)

голмайстори: 1:0 Виктор Генев 13, 2:0 Елвис Ману 18, 3:0 Елвис Ману 58, 4:0 Луис Фелипе 59-автогол, 5:0 Елвис Ману 67, 6:0 Антоан Бароан 83

от петък:

Септември - Хебър (Пазарджик) - 1:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Георги Търтов 25, 1:1 Атанас Кабов 75