Гол на Тони Тасев донесе победата на Славия над Септември

site.btaГол на Тони Тасев донесе победата на Славия над Септември
Мачове от 13-ия кръг в Първа футболна лига:
Славия - Септември София 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Тони Тасев 13
по-късно днес:
Левски - Ботев Пловдив
в неделя:
Ботев Враца - Арда Кърджали
ЦСКА 1948 - Черно море
в понеделник:
Спартак Варна - Локомотив Пловдив
Лудогорец - ЦСКА-София
от петък:
Хебър - Локомотив София 3:2 (2:2)
голмайстори: 1:0 Венсан Марсел 3, 1:1 Илия Димитров 9, 2:1 Пламен Крумов 14, 2:2 Божидар Кацаров 21, 3:2 Арсенио Валпорт 61
Пирин - Берое 0:0
/ГК/
news.modal.header
news.modal.text