Подробно търсене

Гол на Тони Тасев донесе победата на Славия над Септември

Георги Крумов
Гол на Тони Тасев донесе победата на Славия над Септември
Гол на Тони Тасев донесе победата на Славия над Септември
С гол на Тони Тасев (вдясно) Славия победи с 1:0 Септември / снимка: БТА, архив
София,  
08.10.2022 19:22
 (БТА)

Мачове от 13-ия кръг в Първа футболна лига:

Славия - Септември София        1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Тони Тасев 13

по-късно днес:
Левски - Ботев Пловдив

в неделя: 
Ботев Враца - Арда Кърджали
ЦСКА 1948 - Черно море

в понеделник:
Спартак Варна - Локомотив Пловдив
Лудогорец - ЦСКА-София

от петък:
Хебър - Локомотив София         3:2 (2:2)
голмайстори: 1:0 Венсан Марсел 3, 1:1 Илия Димитров 9, 2:1 Пламен Крумов 14, 2:2 Божидар Кацаров 21, 3:2 Арсенио Валпорт 61

Пирин - Берое                   0:0

/ГК/

news.modal.header

news.modal.text

Към 20:23 на 08.10.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация