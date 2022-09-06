Съдийски назначения за мачовете от деветия кръг на Втора лига

Съдийски назначения 9-ти кръг Втора лига

10 септември 2022 г., събота, 17:00 ч.

ФК Струмска слава 1927 - Спортист 2009

ГС: Васил Петров Минев АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Петър Милчев Рангелов

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Александър Костадинов Костадинов



10 септември 2022 г., събота, 17:00 ч.

ПФК Марица 1921 - ФК Крумовград

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Ивелин Иванов Рашев

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Николай Йорданов Колев



10 септември 2022 г., събота, 17:00 ч.

ФК Созопол - ПФК Добруджа 1919

ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Георги Димчев Великов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Ахмед Яшар Ахмед



10 септември 2022 г., събота, 19:00 ч.

Дунав Русе - Ботев Пд II

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Стоян Христов Денев



11 септември 2022 г., неделя, 17:00 ч.

ЦСКА 1948 II - ОФК Беласица

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Асен Йорданов Николов



11 септември 2022 г., неделя, 17:00 ч.

ОФК Спартак Пл - ФК Витоша

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков

СН: Красимир Иванов Василев



11 септември 2022 г., неделя, 19:00 ч.

ФК Литекс Ловеч - ПФК Монтана 1921

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Георги Спасов Славов



12 септември 2022 г., понеделник, 17:00 ч.

ОФК Янтра 2019 - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Николай Георгиев Попниколов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

СН: Йордан Динков Сталев



13 септември 2022 г., вторник, 17:00 ч.

Миньор - ФК Етър ВТ

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Радослав Георгинов Вутов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Цветан Георгиев Георгиев