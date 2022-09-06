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Съдийски назначения за мачовете от деветия кръг на Втора лига

Мирослав Димитров
Съдийски назначения за мачовете от деветия кръг на Втора лига
Съдийски назначения за мачовете от деветия кръг на Втора лига
София,  
06.09.2022 19:03
 (БТА)

Съдийски назначения 9-ти кръг Втора лига

10 септември 2022 г., събота, 17:00 ч.
ФК Струмска слава 1927 - Спортист 2009
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Марио Георгиев Данаилов    АС2:    Петър Милчев Рангелов
4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов                
СН:    Александър Костадинов Костадинов     
 
10 септември 2022 г., събота, 17:00 ч.
ПФК Марица 1921 - ФК Крумовград
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Александър Христов Апостолов    АС2:    Ивелин Иванов Рашев
4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                
СН:    Николай Йорданов Колев     
 
10 септември 2022 г., събота, 17:00 ч.
ФК Созопол - ПФК Добруджа 1919
ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Георги Димчев Великов
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски                
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
10 септември 2022 г., събота, 19:00 ч.
Дунав Русе - Ботев Пд II
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Дарин Василев Иванов    АС2:    Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                
СН:    Стоян Христов Денев     
 
11 септември 2022 г., неделя, 17:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ОФК Беласица
ГС:    Борис Борисов Попов    АС1:    Живко Руменов Петров    АС2:    Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ:    Вилиян Весков Видинов                
СН:    Асен Йорданов Николов     
 
11 септември 2022 г., неделя, 17:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ФК Витоша
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Мирослав Николаев Желев    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Стефан Атанасов Гурков                
СН:    Красимир Иванов Василев     
 
11 септември 2022 г., неделя, 19:00 ч.
ФК Литекс Ловеч - ПФК Монтана 1921
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Кристиян Ботев Минков    АС2:    Михаел Николаев Денчев
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Георги Спасов Славов     
 
12 септември 2022 г., понеделник, 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Николай Георгиев Попниколов    АС2:    Марин Иванов Бонев
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                
СН:    Йордан Динков Сталев     
 
13 септември 2022 г., вторник, 17:00 ч.
Миньор - ФК Етър ВТ
ГС:    Стоян Панталеев Арсов    АС1:    Радослав Георгинов Вутов    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     

/МД/

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Към 20:01 на 06.09.2022 Новините от днес

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