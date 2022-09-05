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Струмска слава отново се върна на първо място в класирането на Втора лига

Христо Бонински
Струмска слава отново се върна на първо място в класирането на Втора лига
Струмска слава отново се върна на първо място в класирането на Втора лига
Снимка: БТА
София,  
05.09.2022 19:07
 (БТА)

Мачове от осмия кръг на Втора лига

Лудогорец II - Созопол - 1:1 (0:0)

Витоша (Бистрица) - Струмска слава (Радомир) - 0:0 

Спортист (Своге) - ЦСКА 1948 II - 0:3 (0:2)
голмайстори: 0:1 Никола Борисов 17, 0:2 Валентин Йосков 30, 0:3 Валентин Йосков 75-дузпа

от неделя:
Ботев II (Пловдив) - Литекс - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Никола Георгиев 22

Етър (Велико Търново) - Янтра (Габрово) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Живко Петков 55

от събота:
Добруджа (Добрич) - Марица (Пловдив) - 1:2 (1:1)
голмайстори: 1:0 Денислав Ангелов 15, 1:1 Валери Домовчийски 45, 1:2 Валери Домовчийски 79
Крумовград - Дунав (Русе) - 1:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Владислав Узунов 52

утре от 16:00 часа:
Беласица (Петрич) - Миньор (Перник)

от 18:30 часа:
Монтана - Спартак (Плевен)

временно класиране
1. Струмска слава   8   4   4   0   10:3  16 точки
2. Етър             8   4   4   0   10:5  16
3. Крумовград       8   4   2   2   9:7   14
4. Спартак (Пл)     7   4   1   2   14:6  13
5. ЦСКА 1948 II     8   3   4   1   10:6  13
6. Марица           8   4   1   3   10:10 13
7. Монтана          7   3   3   1   9:6   12
8. Литекс           8   3   2   3   11:8  11
9. Беласица         7   3   1   3   8:8   10
10. Добруджа        8   2   3   3   11:12  9
11. Спортист        8   2   3   3   7:12   9
12. Янтра           8   1   6   1   7:7    9
13. Миньор          7   2   3   2   11:7   9
14. Витоша          8   2   3   3   8:10   9
15. Дунав           8   2   2   4   9:11   8
16. Лудогорец II    8   2   2   4   7:13   8
17. Созопол         8   1   2   5   4:15   5
18. Ботев II (Пд)   8   0   2   6   2:11   2

/ХБ/

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