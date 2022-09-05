Струмска слава отново се върна на първо място в класирането на Втора лига

Мачове от осмия кръг на Втора лига

Лудогорец II - Созопол - 1:1 (0:0) Витоша (Бистрица) - Струмска слава (Радомир) - 0:0 Спортист (Своге) - ЦСКА 1948 II - 0:3 (0:2) голмайстори: 0:1 Никола Борисов 17, 0:2 Валентин Йосков 30, 0:3 Валентин Йосков 75-дузпа от неделя: Ботев II (Пловдив) - Литекс - 0:1 (0:1) голмайстор: 0:1 Никола Георгиев 22 Етър (Велико Търново) - Янтра (Габрово) - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Живко Петков 55 от събота: Добруджа (Добрич) - Марица (Пловдив) - 1:2 (1:1) голмайстори: 1:0 Денислав Ангелов 15, 1:1 Валери Домовчийски 45, 1:2 Валери Домовчийски 79 Крумовград - Дунав (Русе) - 1:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Владислав Узунов 52 утре от 16:00 часа: Беласица (Петрич) - Миньор (Перник) от 18:30 часа: Монтана - Спартак (Плевен) временно класиране 1. Струмска слава 8 4 4 0 10:3 16 точки 2. Етър 8 4 4 0 10:5 16 3. Крумовград 8 4 2 2 9:7 14 4. Спартак (Пл) 7 4 1 2 14:6 13 5. ЦСКА 1948 II 8 3 4 1 10:6 13 6. Марица 8 4 1 3 10:10 13 7. Монтана 7 3 3 1 9:6 12 8. Литекс 8 3 2 3 11:8 11 9. Беласица 7 3 1 3 8:8 10 10. Добруджа 8 2 3 3 11:12 9 11. Спортист 8 2 3 3 7:12 9 12. Янтра 8 1 6 1 7:7 9 13. Миньор 7 2 3 2 11:7 9 14. Витоша 8 2 3 3 8:10 9 15. Дунав 8 2 2 4 9:11 8 16. Лудогорец II 8 2 2 4 7:13 8 17. Созопол 8 1 2 5 4:15 5 18. Ботев II (Пд) 8 0 2 6 2:11 2