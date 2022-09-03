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ЦСКА оглави класирането след минимална победа над Спартак Варна

Мирослав Димитров
ЦСКА оглави класирането след минимална победа над Спартак Варна
ЦСКА оглави класирането след минимална победа над Спартак Варна
София,  
03.09.2022 19:07
 (БТА) 
Резултати и класиране от деветия кръг в Първа футболна лига:

Спартак Варна - ЦСКА-София         - 0:1
Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив  - 20.30 ч

от петък:
Пирин Благоевград - Ботев Враца    - 2:1  
Славия - Локомотив София           - 2:1

в неделя:
ЦСКА 1948 - Берое Стара Загора
Лудогорец - Хебър
 
в понеделник:   
Септември София - Черно море
Левски - Арда Кърджали 

Временно класиране:
 1. ЦСКА-София                    7    6   1   0   14:3    19 точки
 2. ФК ЦСКА 1948 (София)          8    5   2   1   14:7    17 
 3. Лудогорец (Разград)           6    5   1   0   19:4    16  
 4. Черно море (Варна)            7    5   0   2   11:7    15 
 5. Арда (Кърджали)               8    5   0   3   10:8    15  
 6. Славия (София)                7    5   0   2   10:5    15 
 7. Локомотив (Пловдив)           7    4   1   2    6:6    13
 8. Левски (София)                5    4   0   1   12:1    12   
 9. Локомотив София 1929          9    3   3   3   11:9    12
10. Берое (Стара Загора)          8    2   2   4    8:14    8
11. Септември (София)             8    2   1   5   10:16    7 
12. Ботев (Враца)                 9    2   1   6   10:17    7
13. Хебър 1918 (Пазарджик)        8    2   1   5    4:13    7
14. Пирин (Благоевград)           9    1   3   5    6:13    6    
15. Ботев (Пловдив)               7    1   1   5    9:14    4
16. Спартак (Варна)               9    0   1   8    4:21    1

/МД/

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