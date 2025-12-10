Подробно търсене

Пет клуба от Саудитска Арабия проявяват интерес към Мохамед Салах

Пет клуба от Саудитска Арабия проявяват интерес към Мохамед Салах
Пет клуба от Саудитска Арабия проявяват интерес към Мохамед Салах
AP Photo/Jon Super
Лондон,  
10.12.2025 16:33
 (БТА)

Пет клуба от Саудитска Арабия - Ал-Хилал, Ал-Насър, Ал-Итихад, Ал-Ахли и Ал-Кадисия, проявяват интерес към крилото на Ливърпул и египетския национал Мохамед Салах, съобщи The ​​Telegraph.

Салах влезе в конфликт с мениджъра на Ливърпул Арне Слот и бе оставен извън групата при победата срещу Интер с 1:0 от 6-ия кръг на Шампионската лига.

Договорът на 33-годишния Салах с Ливърпул е до лятото на 2027 г. Този сезон той е изиграл 19 мача, отбелязвайки пет гола и правейки три асистенции.

