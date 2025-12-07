Славко Матич: "Доволен съм, че не допуснахме гол, но съжалявам, че не победихме"

Старши треньорът на Септември Славко Матич говори пред медиите след нулевото равенство в Стара Загора срещу Берое в мач от 19-я кръг на Първа лига. Сръбският специалист определи представянето на своя тим като добро.

"Добър мач за нас. Имаше голови положения и за двете страни. Особено през първото полувреме със сигурност бяхме по-добрият отбор. Домакините имаха натиск за около 15 минути през втората част, но това е нормално. В края на мача ние имахме чиста ситуация, но за съжаление нашият голмайстор Бертран Фурие не успя да реализира този път. Генерално съм доволен, че не допуснахме гол, но съжалявам, че не отбелязахме. Имахме баланс, за разлика от предни мачове. Трябваше ни и малко късмет. Имаме мач срещу Лудогорец и сега се фокусираме на него", коментира Славко Матич.

"Аз съм тук от месец и със сигурност ни предстои много работа, особено в подготовката. Нужно е да се направи химия между самите играчи, а не само физическа подготовка. Чужденците се надявам да бъдат на линия още от първия ден на подготовката и тогава нещата ще бъдат по-добри", каза още Матич.

Той съобщи, че Септември ще започне подготовка на 5 януари и ще се готви в София до 15 ануари, когато предстои лагер в Турция. "Връщаме се на 27 и имаме всичко необходимо. Имаме имена за селекция и хора, които ще искаме да останат, но след последния мач ще коментираме с президента и ще обявим. Ще се опитаме да подсилим отбора", допълни Матич.