Манчестър Юнайтед е предложил 113 милиона евро за правата на халфа Елиът Андерсън от Нотингам Форест

Манчестър Юнайтед е заинтересован да привлече халфа на Нотингам Форест Елиът Андерсън, според журналиста Флориан Плетенберг. „Червените дяволи“ вече са се свързали с представителите на 23-годишния англичанин. Трансферът може да струва около 113 милиона евро.

През сезон 2025/26 Андерсън отбеляза един гол и направи една асистенция в 14 мача. Договорът му е до 30 юни 2029 година.

Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 45 милиона евро.