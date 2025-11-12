Подробно търсене

Манчестър Юнайтед е предложил 113 милиона евро за правата на халфа Елиът Андерсън от Нотингам Форест

Боян Денчев
снимка: АР, Richard Sellers
Нотингам,  
12.11.2025 13:43
Манчестър Юнайтед е заинтересован да привлече халфа на Нотингам Форест Елиът Андерсън, според журналиста Флориан Плетенберг. „Червените дяволи“ вече са се свързали с представителите на 23-годишния англичанин. Трансферът може да струва около 113 милиона евро.

През сезон 2025/26 Андерсън отбеляза един гол и направи една асистенция в 14 мача. Договорът му е до 30 юни 2029 година.

Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 45 милиона евро.

