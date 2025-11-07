Подробно търсене

Септември надигра Спартак Варна като гост в първи мач от 15-ия кръг в Първа лига

Мирослав Димитров
Снимка: Красимир Кръстев/БТА
София,  
07.11.2025 17:01
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 15 кръг на efbet Лига:

Спартак  (Варна) - Септември София - 1:4 (0:2)
голмайстори: 0:1 Виктор Очаи 39, 0:2 Никола Фонтен 45+3, 1:2 Бернардо Коуто 61, 1:3 Али Аруна 79, 1:4 Никола Фонтен 90+2  

по-късно днес:
Ботев (Пловдив) - Добруджа 

утре:
Локомотив (София) - Ботев Враца
Левски - ЦСКА (София) 
Локомотив (Пловдив) - Берое (Стара Загора)

в неделя:
Славия - Монтана 
ЦСКА 1948  - Черно море 
Лудогорец - Арда Кърджали 

класиране:
1. Левски                  14 11 2 1 28:7  35 точки
2. ЦСКА 1948               14 9 3 2  25:14 30 
3. Локомотив (Пловдив)     14 6 6 2  17:17 24 
4. Лудогорец               13 6 6 1  22:9  24 
5. Черно море              14 6 6 2  19:10 24 
6. ЦСКА (София)            14 4 7 3  18:12 19 
7. Ботев (Враца)           14 4 6 4  12:13 18 
8. Локомотив София         14 3 7 4  15:14 16
9. Спартак (Варна)         15 3 7 5  17:21 16 
10. Славия                 14 3 6 5  14:18 15 
11. Ботев (Пловдив)        14 4 2 8  18:22 14 
12. Берое (Стара Загора)   13 3 5 5  14:23 14 
13. Септември (София)      15 4 2 9  18:28 14 
14. Арда (Кърджали)        14 3 4 7  12:17 13 
15. Монтана                14 3 4 7  11:24 13 
16. Добруджа 1919 (Добрич) 14 3 1 10 10:21 10

/МД/

Към 17:23 на 07.11.2025

