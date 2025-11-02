Джамал Мусиала може да се завърне в игра за Байерн Мюнхен преди края на годината, разкри директор на баварците

Плеймейкърът Джамал Мусиала може да се завърне в игра за германския футболен клуб Байерн Мюнхен преди края на календарната година, съобщава Sky TV. Той е извън игра от месец юли, когато получи фрактура в крака по време на Световното клубно първенство в САЩ.

Мусиала вече поднови тренировки и баварците очакват скоро неговото завръщане, разкри членът на борда на директорите Макс Еберл.

"Вярваме, че той може да се завърне в първия отбор по някое време през месец декември. Очакванията ни са да записва по няколко минути в последните мачове от годината и да бъде в 100-процентова кондиция през януари", заяви Еберл за Sky, цитиран от ДПА.

Мусиала е един от тримата дългосрочно контузени в Байерн, а останалите са централният защитник Хироки Ито и крайният бранител Алфонсо Дейвис. И без тях баварците спечелиха първите си 15 мача през сезона, което никога не бе постигано в топ 5 първенствата на Европа.