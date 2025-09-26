Фотодокументална изложба "100 години оперно и балетно изкуство" ще бъде открита в Държавен архив - Стара Загора

Фотодокументална изложба "100 години оперно и балетно изкуство" ще бъде открита тази вечер в Държавен архив - Стара Загора. Това съобщи за БТА Калина Маджарова, началник-отдел в Държавен архив - Стара Загора. Тя обясни, че в изложбата ще бъдат показани документи и снимки от фондове на архива от първите стъпки със създаването на Музикално дружество „Кавал“ през 1897 г., през първото оперно представление с операта "Гергана" и създаването на Общинска опера Стара Загора. В експозицията са включени и личните фондове на изтъкнати оперни и балетни артисти, а също и на хорови диригенти.

Посетителите ще могат да разгледат снимки и документи на първите изпълнители Георги и Ничка Баталови, оперните артисти Миньо Минев, Стефка Минева, Асен Василев, Георги Енев и други.

Освен показаните документи и фотографии, които ще бъдат изложени във витрините, ще може да бъде видяна и дигитална изложба, която ще представя по-детайлно изминалото столетие.

Изложбата може да бъде разгледана до 10 октомври в читалнята на архива.

БТА припомня, че през тази година Държавна опера - Стара Загора отбеляза 100 години от своето създаване на 1 юли 1925 година.