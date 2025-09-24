Актьор и писателки ще четат откъси от съвременни европейски книги в инициативата „Нощ на литературата” във Видин

Актьорът и директор на Видинския театър Кирил Кирилов, както и писателките Валентина Вълчева и Мадлен Аспарухова, ще четат откъси от съвременни европейски книги тази вечер в инициативата „Нощ на литературата“. Събитието ще се проведе в двора на Културен център „Жул Паскин“ във Видин. Организатори са местната община съвместно с Регионалната библиотека „Михалаки Георгиев“, съобщи за БТА библиотекарят Валентина Вълчева.

Тази година в инициативата ще се включат 11 населени места от цяла България. „Очакваме в събитието да се включат и много наши читатели“, допълни Вълчева. Тя уточни, че целта е да се популяризира четенето, като то стане по-интересно и забавно, но най-вече по-привлекателно за младите хора.

Инициативата се провежда едновременно в множество европейски градове. „През тринадесетте години от съществуването си тя се утвърди като един от най-успешните формати за популяризиране на съвременната европейска литература“, коментира Вълчева.

Организатори на четиринадесетото издание на „Нощ на литературата“ са Столична община, EUNIC, фондация „Прочети София“, Австрийското посолство в София, Посолството на Белгия, Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия – България, Гьоте-институт България, Посолството на Гърция в София, Посолството на Дания в България, Посолството на Ирландия, Институт Сервантес – София, Италиански културен институт, Посолството на Нидерландия в България, Британски съвет България, Полски институт в София, Институт „Камойш“ София, Културно-информационен център на Република Северна Македония в София, Посолството на Северна Македония, Посолството на Словения в София, Посолството на Украйна, Институт Лист – Унгарски културен институт София, Посолството на Финландия в София, Чешки център София, Посолството на Швейцария в България и фондация „Детски книги“.

Партньори на инициативата са общините Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Пазарджик, Пловдив, Русе и Чавдар, Областна администрация Ловеч, младежка фондация „Аморфа“, „Пловдив чете“, дружество „Елиас Канети“, Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, както и фондация „Развитие и интеграция“.