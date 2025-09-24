Туристически информационен център – Габрово ще представя забележителностите на града през очите на младите

Туристически информационен център – Габрово (ТИЦ-Габрово) ще представя забележителностите на града през очите на младите. Това съобщиха за БТА от институцията.

Инициативата е на ТИЦ – Габрово, съвместно с БТА – Габрово, чрез която познатите и непознати кътчета на града оживяват в една различна светлина – през погледа на младите хора. Първото видео, което ТИЦ – Габрово публикува, е създадено от Мария Данева, възпитаник на Национална Априловска гимназия, и Никола Рушанов, възпитаник на Природо-математическата гимназия "Акад. Иван Гюзелев". Мария Данева е и от третата група стажанти, които преминаха обучение през Българската телеграфна агенция. Съвместният труд на младежите поставя начало на ново взаимодействие между Центъра и младежите на Габрово.

„Нашата цел е да дадем пространство на енергията, свежите идеи и неподправения ентусиазъм на младите хора, които обичат града, в който са израснали. Вярваме, че именно техният поглед ще накара още повече хора да усетят духа на Габрово и неговите забележителности", посочиха за БТА от Туристическия информационен център.

Инициативата е дългосрочна и ще продължи да се развива с участието на още млади хора от града, които ще бъдат насърчавани да разказват историите на Габрово по свой собствен начин – креативно и вдъхновяващо.

Туристически информационен център – Габрово е създаден през 2014 г. и вече повече от десетилетие посреща гости на града, като им предлага полезна и актуална информация за забележителностите в региона. В центъра посетителите могат да открият карти, рекламни материали и сувенири, както и да получат съдействие при резервации на места за настаняване и информация за културни събития. Екипът подпомага туристите в организирането на техния престой и посещенията на емблематични обекти като музей „Етър“, Музей на хумора и сатирата, Соколски манастир, както и пешеходни маршрути в близост до града. Туристическият информационен център – Габрово предлага актуални новини, събития и туристически маршрути на своя официален сайт: visit.gabrovo.bg, както и в социалните мрежи. През годините Центърът се утвърждава като важен посредник между местната общност и гостите на града, активно популяризирайки Габрово като съвременна и привлекателна туристическа дестинация, посочиха за БТА от институцията.