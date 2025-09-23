Библиотеката има водещо място в дейността на читалището във видинското село Неговановци, каза секретарят Мариана Димитрова

Библиотеката има водещо място в дейността на читалището в село Неговановци, община Ново село. Радвам, че все още има интерес към заемането на книги. Всеки ден деца от селото, особено през лятото, са в читалището. Задължителната литература те намират предимно в нашата библиотека. Това каза в интервю за БТА секретарят на Народно читалище „Светлина-1928 г.“ Мариана Димитрова.

Стремя се всяка година да допълвам и обновявам библиотечния фонд. Освен това разполагаме с компютри с интернет и принтер. При нас всеки може да разпечати необходими документи. Читалището е уютно и предлага добри условия на място учениците да работят по определени училищни задачи, обясни Димитрова.

Още през 2003 г. по проект на Национален фонд „Култура“ създадохме различни клубове към читалището – „Родолюбие“, „Местни празници и обичаи“, „Готварство“, „Сръчковци“. С удовлетворение мога да кажа, че ги развиваме. Отбелязваме всички празници, включително и църковните, като младите хора научават за традициите, каза Димитрова. Например преди Благовещение се приготвят обредни хлебчета във формата на кукли, т. нар. Младенци. Тази пролет в клуба по „Готварство“ младежите сами замесиха тестото и приготвиха обредните кукли, отбеляза секретарят на селското читалище.

Спечелихме проект „Създаване на културни продукти чрез провеждането на традиционни празници в село Неговановци“, който предвижда провеждането на Празник на народната носия, Трифон Зарезан и детски карнавал. През октомври на площада в селото ще съберем самодейци и гости, който да покажат автентични носии от своите населени места. Ще има духов оркестър, както и изложба на местни ястия, обясни Димитрова. Ще бъде заснет и филм, с който ще се представим на европейските и международни пазари за изкуства, допълни тя. И уточни, че целта е да се покаже спецификата и разнообразието на народните костюми от Видинско.

Всяка инициатива осъществяваме съвместно с кметството. Работим добре и се подкрепяме. Може би това е така, защото и кметът на селото е жена, каза с усмивка Мариана Димитрова.

Читалището в Неговановци е създадено е през 1928 г. от учители в местното училище. В началото, както във всяко село, се е помещавало в училищната сграда. Организирали са се различни четения, беседи, тържества. И до днес развиваме подобни активности, но се приобщаваме и към глобалното търсене, като все повече разширяваме дейността си. Към читалището има самодеен танцов състав, които представя местния фолклор на редица регионални, национални и международни фестивали, каза Мариана Димитрова.