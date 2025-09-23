Половин век нашата институция е средище на знание, традиции и иноваторство, каза ректорът на Югозападния универстит проф. д-р Николай Марин



Половин век нашата институция е средище на знание, традиции и иновации, които откриват нови хоризонти пред младите хора, готови да поемат по пътя на науката и професионалното развитие. Това заяви в академичното си слово ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Николай Марин, който днес официално откри новата академична година.

В приветствието си министърът на образованието и науката Красимир Вълчев подчерта, че началото на всяка академична година е сред най-празничните дни, защото е наситено с вяра, надежда и оптимизъм за бъдещето. „Вярата в нашите деца, надеждата, че чрез образованието ще живеем в по-добър свят, и оптимизмът, който то носи, превръщат този ден в истински празник“, посочи той. Министърът пожела на студентите да бъдат вдъхновени и мотивирани, да учат всекидневно и целеустремено, защото именно постоянството е истинското учене. Той акцентира и върху мисията на университета – да продължи възпитателната роля на българското училище.

Поздрав към академичната общност отправи и Неврокопският митрополит Серафим. Той пожела на всички със смирение и вяра да се трудят в благородното дело на знанието и благослови присъстващите със здраве, мир и успешна година.

Кметът на Благоевград Методи Байкушев отбеляза, че България е изпълнена с успешни личности, завършили Югозападния университет. Той пожела на студентите да постигнат независимост и да пазят топъл спомен от времето си в града – с приятелство, вяра, надежда и любов. Кметът съобщи, че на 1 октомври в парк „Македония“ общината за втори път ще организира събитието „Студенти, добре дошли в Благоевград“, което дава възможност на студентите да се срещнат с местни работодатели и да се включат в разнообразни инициативи.

В музикалната програма участие взе възпитаничка от Факултета по изкуства, която изпълни „Моя страна, моя България“. Ректорът връчи студентските книжки на първокурсниците с най-висок бал, а от тяхно име приветствие отправи Ивайла Ценова, студентка по българска филология. Тържеството завърши с академичния химн Gaudeamus igitur.

Преди официалната церемония бяха поднесени цветя пред паметника на Неофит Рилски в двора на университета.