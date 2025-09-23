През лятото на 2024 г. в Европа са настъпили над 62 700 смъртни случая, свързани с жегата, показва проучване

Летните жеги през 2024 г. са причинили над 62 700 смъртни случая в Европа, което е ръст с над 25% спрямо 2023 г., предаде ДПА, цитирайки проучване на Института за глобално здраве в Барселона (ISGlobal), публикувано в „Нейчър медисин“.

„В Европа е имало повече от 181 000 смъртни случая, свързани с жегата“ през летата от 2022 до 2024 г., заяви Йоан Байестер Кларамунт, ръководител на проучването.

Италия е най-засегнатата страна за миналата година, както и през 2002 и 2023 г., с приблизително 19 000 смъртни случая, свързани с горещините между 1 юни и 30 септември 2024 г. Испания се нарежда на второ място с повече от 6700 смъртни случая, следвана от Германия, където са регистрирани около 6300. Гърция, с малко под 6000, и Румъния, с повече от 4900, се нареждат на четвърто и пето място.

При разглеждане на приблизителния брой на смъртните случаи, свързани с горещините, в съотношение с броя на населението, Гърция заема първо място с 574 смъртни случая на 1 милион жители. Следва България с 530 и Сърбия с 379. За 15 от 32-те проучени страни лятото на 2024 г. е било най-смъртоносното в рамките на последните години.

За някои страни като Германия, Испания и Франция лятото на 2022 г. е било по-тежко. Изследователите отбелязват, че през 2022 г. в Европа са регистрирани малко повече смъртни случаи, свързани с горещините, отколкото през 2024 г.

Фактори като регионалното разпределение на горещините играят роля в тези разлики. Възрастните хора са изложени на най-голям риск, припомня ДПА.