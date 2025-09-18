С празнично шествие ще открие новия си творчески сезон най-голямото и най-старо ямболско читалище

Най-старото и най-голямо читалище в Ямбол – „Съгласие 1862“ за първи път ще открие новия си творчески сезон с празнично шествие. То ще се състои на 7 октомври, като в него ще се включат всички 19 школи и състави към читалището, съобщи за БТА неговият секретар Божидара Божилова.

Шествието ще премине от Културно-информационния център „Безистен“ до сградата на читалището в централната градска част. Началото на творческия сезон ще бъде отбелязано и с три концерта във втората седмица на октомври, посочи още секретарят на Народно читалище „Съгласие 1862“ в Ямбол.

„На 9 октомври ще е юбилейният концерт по повод 20 години от създаването на вокалната група „Пятница 13“ с ръководител Елена Иванова. Духовият оркестър ще поднесат една красива музикална програма за жителите и гостите на Ямбол на 10 октомври пред читалището. Клавирен концерт на новата школа по пиано с ръководител Мариана Андреева ще се състои на 11 октомври в Синия салон на читалището“, допълни Божилова.