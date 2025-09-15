Подробно търсене

15.09.2025 18:50
Симфониетата в Шумен открива септемврийската си програма с концерта Queen at the Symphony, който ще се състои във вечерните часове на 16 септември в Летния театър на града, съобщиха от симфоничния оркестър. 

Под диригентството на Ганчо Ганчев ще прозвучат едни от най-емблематичните песни на групата Queen, в симфонична аранжировка – Bohemian Rhapsody, The Show Must Go On, Somebody to Love, We Will Rock You, Who Wants to Live Forever, Barcelona.

В концерта участие ще вземат Калоян Николов-Кала, Антоанела Петрова, Нейчо Петров-Реджи, Илина Михайлова, Страцимир Павлов - пиано, Георги Илиев ( Mista Future) - китара, Джанер Каптан - бас китара, и Валери Ценков – ударни инструменти. В програмата ще се включат и младежи от хора на Варненската детско-юношеска опера. 

Същият концерт ще бъде изнесен и на 18 септември в Летния театър във Варна.

