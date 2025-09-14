Награда за изгряващ женски кинемографичен глас ще бъде връчена за първи път на фестивала „Златна роза“

Награда за изгряващ женски кинемографичен глас ще бъде връчена за първи път на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза“, съобщават от Националния филмов център (НФЦ). Тя ще бъде присъдена от Българския клон на Европейската женска аудиовизуална мрежа (EWA BG).

Отличието ще получи избран късометражен игрален филм на изгряваща жена режисьор, която се стреми към високото в кинематографичния език, същевременно откроявайки специфичната сила на женската чувствителност, перспективи и разказ. Наградата ще получават филми, които не само постигат художествена висота, но и разширяват културния пейзаж, като предлагат автентична женска гледна точка, поясняват от НФЦ.

Трима души са поканени от Управителния съвет на Европейската женска аудиовизуална мрежа за членове на журито, което ще определи носителя на първия приз. Това са режисьорките Ралица Петрова и Зорница София, както и филмовият критик Катерина Ламбринова. Статуетката, която ще бъде връчвана, е дело на българския скулптор Антон Цанев и е изработена специално за събитието.

Откриването на 43-тото издание на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза“ е на 16 септември във Фестивалния комплекс във Варна. В конкурсната програма ще бъдат показани 17 пълнометражни и 24 късометражни филма.

Пълнометражните ще бъдат оценявани от жури, в което влизат писателката Здравка Евтимова, румънският режисьор Богдан Мурешану, режисьорката Блерта Зекири от Косово, актрисата Мартина Апостолова, режисьорът и писател Димитър Коцев-Шошо.

Трима ще бъдат и в журито за късометражни филми и телевизионни сериали. Александра Божович е продуцент и фестивален селекционер, директор на Филмовия център в Черна гора, Кристина Спасовска е режисьор и преподавател, а Юлиян Спасов - основател на kinematograf.bg и фестивала Sofia Short Fest.