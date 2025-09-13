„Етюд-и-те на София. 10 години в кадри“ представя българската столица

„Етюд-и-те на София. 10 години в кадри“ е издание, което представя българската столица в цялата многоликост на нейното ежедневие. Един пулсиращ град между Изтока и Запада, приличен на жив организъм – пъстър, неуловим и неизчерпаем в своята цялост. Тъканта на този град сме ние, неговите „трескави“ обитатели, а скелетът му е неговата многопластова история и културно наследство, коментират издателите от „Колибри“.

Премиерата ще се състои на 19 септември в столичната книжарница Umberto & Co.

Концепцията „Етюд-и-те на София“ се ражда през 2015 година. Иван Шишиев, инициатор на проекта, се определя като професионален „ловец на мигове“. Според него само онзи, който познава София добре, може да я снима така, че тя да изглежда „загадъчна и нежна“.

„Той провокира публиката да види града (и света) от различен ъгъл. Обогатява с нови интонации монотонния ритъм на живеене, одухотворява делничното, до болка познатото. Залагайки на силата на уловения миг или специфичен ракурс, Иван Шишиев извежда познатите градски места или „скучни“ пейзажи от баналния им, станал незабележим за окото, облик, и ни ги представя по нов начин, така че да будят емоция. Но освен че пораждат мигновена емоция, неговите „кадри“ се отпечатват и отекват задълго в паметта, навявайки най-неочаквани асоциации“, коментират от „Колибри“.

Настоящото издание, на 272 страници, обхваща най-добрите кадри от интернет страницата „Етюд-и-те на София“, публикувани на нея в продължение на едно десетилетие.

/ДД