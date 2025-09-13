Светлан Симов представя днес изложбата „Портрет на Ева“ в София

Фотографът Светлан Симов открива своята втора самостоятелна изложба „Портрет на Ева“. Експозицията ще бъде открита днес, 13 септември, от 17:30 ч. и ще бъде достъпна за посетители до 27 септември в столичната галерия „Харта“, съобщават домакините.

В новата си серия Симов насочва обектива към голото женско тяло, изследвайки го като образ на уязвимост и сила, интимност и присъствие. След двадесет години в необятния свят на тъмната стая смело заявява, че за едно красиво изображение са нужни само две неща – Любов и Светлина, отбелязват от екипа.

Светлан Симов живее в София и твори в различни европейски страни. Той има дългогодишен опит в тъмната стая и е известен със своята работа в авиационната, спортната, студийната, модната, портретната и актовата фотография. Негови кадри се намират в музеи в САЩ, а снимките му са публикувани и в престижното нидерландско списание Nude.

