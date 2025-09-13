Радио София празнува 18-и рожден ден в Борисовата градина

Радио София ще отбележи своя 18-и рожден ден на 13 септември от 10:00 часа на кортовете в Борисовата градина с вход свободен, съобщават от БНР.

В програмата са включени музика и спорт с водещи и гости в предаванията. Артисти от музикалната и театралната сцена ще участват в демонстративен тенис турнир, Marten Roberto & Artone са подготвили DJ-сет, а Свилен Ноев и Георги Георгиев от „Остава“ – акустичен сет, отбелязват организаторите.

„През ефира на Радио София ние проповядваме най-общо казано, здравословния начин на живот. Защото, освен че храним тялото си, нужно е да храним и душата, което се отразява на нашето здраве. От ефира на Радио София се грижим за качествената такава храна и събитието, което организираме, ще бъде огледало на това, което изповядваме – един демонстративен тенис мач, който няма да има толкова състезателна цел. Ще участват хора много сърцати, които ще се раздават с олимпийски хъс, за да спечелят купата на Радио София“, казва DJ Marten Roberto.

„Радио София са хората, които го правят - пъстри, млади, вдъхновени, със свободен дух. Те са сърцето и душата. Те случват магията и правят Радио София такова, каквото е - радиото на модерния градски човек с критично мислене, вкус към музиката и чувство за хумор. И сега, когато ставаме пълнолетни, си пожелаваме повече мъдрост, смелост, честни събеседници и добри новини“, отбелязва директорът на програмата Антония Енева.

/ВСР