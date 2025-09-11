Ралица Бурова показва изложбата „Фрагмент от време“ в София

Експозиция живопис на Ралица Бурова ще бъде представена в галерия „Графично“ в София. Откриването на „Фрагмент от време“ е на 11 септември от 18:00 ч, информират домакините.

Ралица Бурова е родена в София. Завършва Средно специално училище за приложни изкуства - София и специалност „Текстил“ в Национална художествена академия при проф. Димо Балев.

В продължение на 11 години преподава изобразително изкуство, след това има своя частна школа за деца. Бурова е автор на редица самостоятелни изложби в България и чужбина. Нейни творби са притежание на частни колекционери в Холандия, Италия, Гърция, Япония, Франция, Финландия, САЩ и др. Занимава се изключително с живопис и иконопис.

/ВСР