Ралица Бурова показва изложбата „Фрагмент от време“ в София
Ралица Бурова показва изложбата „Фрагмент от време“ в София. Снимка: Галерия „Графично“
София,  
11.09.2025 06:30
 (БТА)

Експозиция живопис на Ралица Бурова ще бъде представена в галерия „Графично“ в София. Откриването на „Фрагмент от време“ е на 11 септември от 18:00 ч, информират домакините. 

Ралица Бурова е родена в София. Завършва Средно специално училище за приложни изкуства - София и специалност „Текстил“ в Национална художествена академия при проф. Димо Балев.

В продължение на 11 години преподава изобразително изкуство, след това има своя частна школа за деца. Бурова е автор на редица самостоятелни изложби в България и чужбина. Нейни творби са притежание на частни колекционери в Холандия, Италия, Гърция, Япония, Франция, Финландия, САЩ и др. Занимава се изключително с живопис и иконопис.

Списание ЛИК

