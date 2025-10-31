В с. Смоличано, община Невестино, започна шести художествен пленер "Есенен вятър"

До 3 ноември читалище „Пробуждане 2020“ в с. Смоличано, община Невестино, е домакин на шестия художествен пленер „Есенен вятър“, съобщи председателят на читалището Елена Начева.

По време на пленера читалището се превръща в пространство за младежко творческо вдъхновение, разказа пред БТА Начева. Тя уточни, че в събитието участват ученици от Природо-математическата гимназия „Проф. Емануил Иванов“ в Кюстендил и от Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ – Плевен.

„Тук, сред природата и далеч от градския шум и суета, младите творци имат възможност да развиват своя творчески потенциал, да рисуват, да общуват и да творят заедно под ръководството на своите художествени педагози“, посочи още Начева.

Пленерът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Любителско изкуство“ 2024 г., направление „Визуални изкуства“.

Читалището в с. Смоличано организира младежки художествени пленери от 2023 г. Освен есенния пленер, по време на пролетната ваканция се провежда и пролетен пленер под мотото „Ухание на пролет“. Изложбите с творбите на младите художници ще бъдат показани в Смоличано, Кюстендил и Плевен, а картините се даряват на социални институции, болници и училища.