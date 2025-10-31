Подробно търсене

Деца представят най-емблематичните творби в новия аудиогид на Художествена галерия - Казанлък

Кореспондент на БТА в Казанлък Ралица Стефанова
Деца представят най-емблематичните творби в новия аудиогид на Художествена галерия - Казанлък
Деца представят най-емблематичните творби в новия аудиогид на Художествена галерия - Казанлък
Снимка: кореспондент на БТА в Казанлък Ралица Стефанова, архив
Казанлък,  
31.10.2025 17:46
 (БТА)

Деца представят най-емблематичните творби на Художествена галерия – Казанлък в новия аудиогид на културния институт, съобщи за БТА директорът д-р Пламен Петров. 

Аудиогидът ще бъде достъпен от 1 ноември, Деня на народните будители, а посетителите ще могат да чуят детската интерпретация на знакови картини от колекцията на институцията.

В проекта, реализиран със съдействието на екипа на местното радио „Вис Виталис“, са взели участие деца от детските градини в общината. Новият аудиогид е част от инициативата „Избори – техническо обезпечаване и социализация на нова постоянна експозиция на Художествена галерия – Казанлък“, реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

С този проект екипът на галерията продължава мисията си да съчетава традицията с иновативни форми на представяне. Целта е срещата с изкуството да бъде достъпна, близка и вдъхновяваща за посетители от всички възрасти.

/ХК/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:55 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация