„Деца на разрухата“ на Ейдриън Чайковски и „Мрак“ на Емил Минчев ще бъдат представени на „Алея на книгата“ днес

Научнофантастичният роман „Деца на разрухата“ на Ейдриън Чайковски, в който са засегнати темите за природата на разума и неговата еволюция, ще бъде представен в 14:00 ч., а авторът Емил Минчев ще представи своя „Мрак“, издаден от „Вижън букс“, в 19:00 ч. Двете премиери ще се състоят в литературния кът на „Алея на книгата“.

Автографи на „Алея на книгата“ ще раздава Роза Боянова на най-новата си книга „Литературни легенди“ след 14:00 ч., както и Петя Евлогиева – автор и илюстратор на „Лиска“, илюстратор на детската книга „Звездалан и приключението с вулкана Там“ и книгата „Никой не разбира от маркетинг“. Читателите могат да се срещнат с нея в 16:30 ч.

Автографи ще раздават и Даниела Йорданова на стихосбирката си „Пейзажът на сърцето“ в 17:00 ч., както и писателката Людмила Андровска след 18:00 ч. На „Алея на книгата“ в 18:00 ч. ще бъде и авторката на „Ден преди смъртта“ Станислава Сярова.

Среща с читателите, чието начало ще бъде поставено в 15:00 ч., ще има още Галина Златарева. Тя е автор на историческите романи „Медальонът“ и „Предсказателят“ и стихосбирката „Продавам фенери“.

В 18:00 ч. в литературния кът ще се състои събитие, в което младите редактори - Далия Делибалтова, Маргарита Лозанова, Крум Киров и Михаил Филков, ще представят шестия брой на „Литературен вестник на младите“ на тема „Чувство за бавно изчезване“.

В рамките на проекта „Нова литература и критика“ мотивирани гимназисти създават шест броя „Литературен вестник на младите“ под менторството на редакционния екип на „Литературен вестник“, съобщават организаторите и допълват, че проектът цели да помогне на участниците да развият и усъвършенстват уменията си за писане, да обогати техния опит в медийната комуникация и да ги подготви за професионална реализация в различни редакционни и журналистически екипи.

Изложението „Алея на книгата“ ще се проведе от 8 до 14 септември и ще бъде разположено по продължението на булевард „Витоша“ и в парка пред НДК в София.

Програмата предвижда в седем поредни дни да се осъществят срещи с автори, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.

Събитието е част от Културния календар на Столична община за 2025 г.

/ТДЦ