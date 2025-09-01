Устойчивият културен туризъм в Златоград е резултат от публично-частното партньорство, посочи заместник-кметът Елмира Пехливанова

Устойчивият културен туризъм в Златоград е резултат от публично-частното партньорство, реализирано чрез инициативата Етнографски ареален комплекс. Това заяви заместник-кметът Елмира Пехливанова при представянето на новия брой на списание ЛИК „130 години организиран туризъм в България“. Според нея, както във всяко успешно обществено дело, така и при развитието на културно-историческия туризъм в Златоград, основата е партньорството и сътрудничеството.

„Община Златоград разполага с богато културно-историческо наследство, но за успеха на туристическите проекти е важно да има инициативност от местния бизнес и гражданското общество, както и готовност от страна на местната власт да ги подкрепи“, подчерта Пехливанова.

Тя допълни, че Златоград винаги е бил проводник на новаторството, което се отразява в различни аспекти от историческия живот на региона. Заместник-кметът припомни, че благодарение на тази инициатива общината спечели националния етап на конкурса „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“.

„Основополагащо е партньорството и сътрудничеството, но е важно да се създават и нови идеи, които да отговарят на потребностите на съвременния турист“, допълни тя.

По отношение на подкрепата от страна на общината, Пехливанова посочи, че всяка година, по предложение на кмета, Общинският съвет гласува субсидии от местния бюджет за редица културни инициативи и събития, организирани от местния бизнес или неправителствения сектор.