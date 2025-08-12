Самодейци от Габровско спечелиха престижни отличия на XIII национален събор на народното творчество в Копривщица

Габровски самодейци бяха сред отличените участници на XIII Национален събор на народното творчество в Копривщица. Те се завърнаха с впечатляващите 12 първи, 5 втори и 2 трети места, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Габрово.

Оттам уточниха, че Област Габрово се е представила с общо 43 изпълнения – както групови, така и индивидуални, на осем читалища от региона, както и на Детския фолклорен ансамбъл „Габровче“.

В тазгодишното 13-то издание на събора участие са взели около 6 500 участници от близо 700 формации. За сравнение, на предходния събор броят на участниците е бил около 4 000, съобщи кметът на община Копривщица Мария Тороманова.

Съборът се провежда от 1965 г. на всеки пет години и е вписан в Представителния списък на ЮНЕСКО като една от най-добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство.

Тазгодишното издание бе под патронажа на министър-председателя Росен Желязков.

Организатори са Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на Софийска област и Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. БТА бе медиен партньор на събитието.