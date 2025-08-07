Подробно търсене

Театрална студия „Нюанси“ ще представи премиерата на пантомимичния спектакъл „Сцената с балкона“ в Троян на 7 август

Кореспондент на БТА в Троян Преслава Иванова
Театрална студия „Нюанси“ ще представи премиерата на пантомимичния спектакъл „Сцената с балкона“ в Троян на 7 август
Театрална студия „Нюанси“ ще представи премиерата на пантомимичния спектакъл „Сцената с балкона“ в Троян на 7 август
БТА, Троян (7 август 2025) Премиера на пантомимичния спектакъл „Сцената с балкона“ ще представи театрална студия „Нюанси“в Троян на 7 август.Снимка: театрална школа "Нюанси"
Троян,  
07.08.2025 11:01
 (БТА)

Премиера на пантомимичния спектакъл „Сцената с балкона“ ще представи театрална студия „Нюанси“в Троян на 7 август, съобщи за БТА режисьорът Теодор Лука, създател на сценичната школа.

Постановката е базирана на едноименната сцена от добре познатата Шекспирова пиеса ,,Ромео и Жулиета”. В ,,Сцената с балкона” отново има балкон, двама души, но и поредица от комични кимвания към Шекспировата трагедия, разказа той. 

Постановката е част от проекта „Летни сцени в сърцето на Балкана“, който „Нюанси“ осъществява с финансовата подкрепа на Община Троян и ще се състои на откритата сцена в парка до Националното училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“ в Троян. Спектакълът е авторски, участие в него ще вземат Моника Генкова и Теодор Лука. Входът за пантомимата, както и за всички останали представления, които са част от „Летни сцени в сърцето на Балкана“, е свободен.

/ХК/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:35 на 07.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация