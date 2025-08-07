Театрална студия „Нюанси“ ще представи премиерата на пантомимичния спектакъл „Сцената с балкона“ в Троян на 7 август

Премиера на пантомимичния спектакъл „Сцената с балкона“ ще представи театрална студия „Нюанси“в Троян на 7 август, съобщи за БТА режисьорът Теодор Лука, създател на сценичната школа.

Постановката е базирана на едноименната сцена от добре познатата Шекспирова пиеса ,,Ромео и Жулиета”. В ,,Сцената с балкона” отново има балкон, двама души, но и поредица от комични кимвания към Шекспировата трагедия, разказа той.

Постановката е част от проекта „Летни сцени в сърцето на Балкана“, който „Нюанси“ осъществява с финансовата подкрепа на Община Троян и ще се състои на откритата сцена в парка до Националното училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“ в Троян. Спектакълът е авторски, участие в него ще вземат Моника Генкова и Теодор Лука. Входът за пантомимата, както и за всички останали представления, които са част от „Летни сцени в сърцето на Балкана“, е свободен.