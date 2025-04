Роландо Вийязон ще има концерт тази вечер в София след дебют на десетата си Моцартова роля – в „Идоменей", в Берлин, която е 55-а в професионалната му биография по големите международни сцени. Това съобщават от SY11 Events, организатори на концерта на френско-мексиканския тенор в зала „България“.

Припомнят, че артистът е на прага на 30-годишнината на своята шеметна кариера, както и в навечерието на световно турне, посветено на 270-годишнината от рождението на Моцарт (през януари 2026 г.). Докато подготвя своя нова режисьорска версия на „Вълшебната флейта“ за „Моцартовата седмица“ на фестивала в Залцбург, на който Вийязон е артистичен директор, той ще представи у нас изцяло италиански репертоар, посветен на белкантото.

Ще звучат арии от Алесандро Скарлати – Già il sole dal Gange, Франческо Дюранте – Vergin tutto amor, Джовани Бонончини – Per la gloria d'adorarvi, Винченцо Белини – Ma rendi pur contento, Dolente immagine, Джузепе Верди – Non t’accostare all’urna, Il poveretto, L’esule, Паоло Тости – Malia, Non t’amo più, Vorrei morire, Джакомо Пучини – A te Terra e mare, Ad una morta, както и мексикански песни от Винченцо де Крешенцо – Rondine al Nido, Ернесто де Къртис – Non ti scordar di me, и Станислао Гасталдон – Musica Proibita.

На пианото ще акомпанира Сара Тизман. Френската пианистка от 2016 г. е професор по вокален репертоар в Берлинския университет по изкуствата. Известна е като солистка, акомпаняторка и камерна изпълнителка. Заемала е значими позиции в престижни оперни фестивали и театри, включително, Залцбургския фестивал и Виенската държавна опера. Международните изяви на Тизман обхващат сцени като Миланската скала, Парижката опера, Цюрихската опера, лондонската зала "Уигмор", като тя си сътрудничи с прочути певци като Роландо Вийязон, Пьотр Бечала и други.

Както писа БТА, събитието е част от „Съкровени гласове", по идея на оперната прима Соня Йончева. Рециталният цикъл с камерна музика представя пред публиката изгряващи или утвърдени звезди на световната опера. В първия сезон на проекта, през 2023/2024 г., гостуваха Якуб Юзеф Орлински, Фатма Саид, Клементин Марген, Фреди де Томазо, Исмаел Жорди. Соня Йончева също се представи с бароковата си програма „Прераждане" и откри сезон 2 с песенния рецитал „На една звезда". Другата световна звезда, която се очаква в София през 2025 г. в рамките на сезона, е Джойс ДиДонато (31 май).

/ДД