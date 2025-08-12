Мъж на 31 години е задържан след катастрофата, която затвори АМ "Тракия"

Мъж на 31 години е задържан за срок от 24 часа след катастрофата на автомагистрала (АМ) "Тракия", която затвори движението при 196 км в посока Бургас вчера. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора.

По първоначална информация пътнотранспортното произшествие е между лек автомобил "Нисан", управляван от 31-годишен мъж, и лек автомобил "Рено", управляван от 55-годишен мъж.

На 31-годишния водач е била оказана медицинска помощ и е освободен. Нанесени са имуществени щети по пътната инфраструктура.

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол с техническо средство. За 55-годишния водач е отчетен отрицателен резултат, за 31-годишния водач уредът е отчел 1,92 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. В сектор "Пътна полиция" е образувано бързо производство.

Двама души са загинали в катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха тази сутрин от МВР.