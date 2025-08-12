Подробно търсене

Котките също страдат от деменция като хората, посочва проучване

Теодора Йорданова
Котките също страдат от деменция като хората, посочва проучване
Котките също страдат от деменция като хората, посочва проучване
Снимката е илюстративна: Oscilloscope Laboratories via AP
Лондон,  
12.08.2025 10:53
 (БТА)

Котките развиват деменция и подобно на хората страдат от болестта на Алцхеймер, показва проучване, цитирано от Прес асосиейшън медия/ДПА. Откритието дава надежда за пробив в изследванията и при хората, отбелязват учените.

Експерти от Единбугския университет са изследвали мозъците на 25 починали котки, които приживе са имали симптоми на деменция, включително объркване, нарушение на съня и увеличаване на броя на издаваните звуци.

По-рано изследователите проучвали генетично модифицирани плъхове, въпреки че за тях се смята, че не страдат от деменция.

Микроскопски снимки разкриват натрупването на амилоид бета (токсичен протеин и един от определящите признаци за болестта на Алцхаймер) в синапсите на по-възрастни котки и такива с деменция. Учените се надяват, че откритията им ще предложат по-ясна идея за това как амилоид бета води до когнитивна дисфункция и загуба на паметта при четириногите, предлагайки ценен модел за изучаване на деменцията при хората, отбелязва ДПА.

Синапсите осигуряват обмен на съобщенията между мозъчните клетки и тяхната загуба предизвиква намаляване на паметовите и мисловни способности при хората с Алцхеймер.

Експертите вярват, че техните открития могат да допринесат за разработване на нови лечения за болестта на Алцхеймер, да им помогнат да разберат природата на котешката деменция и да се справят с нея, допълва ДПА.  

/ТС/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:03 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация